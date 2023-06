Sete Lagoas recebe 3ª etapa do Campeonato Mineiro de Taekwondo dias 10 e 11 de junho no Unifemm

Sete Lagoas recebe, pelo segundo ano seguido, mais uma etapa do Campeonato Mineiro de Taekwondo. A edição 2023 é uma realização da Federação de Taekwondo de Minas Gerais (FTKDMG), em parceria com a Prefeitura de Sete Lagoas e o Unifemm. A 3ª etapa da competição regional será realizada no ginásio do Unifemm dias 10 e 11 de junho, sábado e domingo, de 08h às 20h, com entrada franca.

Foto: Luci Sallum

Para essa etapa são aguardados cerca de 700 atletas de toda Minas Gerais. "Sete Lagoas tem a equipe mais premiada do ano (R. Tigre Taekwondo Club) até agora nas duas primeiras etapas e tem tudo pra se sagrar a melhor equipe do estado em 2023. Lembrando que no ano passado ficamos em segundo lugar", conta o atleta Ronaldo Tigre, um dos responsáveis pela etapa sete-lagoana da competição. A organização local lançou um aplicativo para auxiliar os participantes, proporcionando uma estrutura adequada e segura para atletas, treinadores e espectadores. "A organização está trabalhando arduamente para garantir que todos os participantes tenham uma experiência inesquecível", completa Tigre. O app pode ser baixado NO LINK.

Resultados

No ano passado, resultados significativos foram alcançados, com 14 hotéis ocupados na cidade, sendo oito deles com ocupação máxima, 580 atletas, 1.100 pessoas de outras cidades, entre turistas e funcionários da federação, 40 academias representadas por 34 cidades de Minas Gerais e uma estimativa de R$ 450 mil a R$ 500 mil deixados no município. "Estamos fazendo o possível para suprir cada dia mais a demanda da população por mais ações esportivas. Nossa Secretaria está de portas abertas. O esporte nunca esteve tão movimentado", destaca Marcelo Cooperseltta, secretário adjunto de Esportes e Lazer.

Parceiros do evento: World Taekwondo, Federação de Taekwondo do Estado de Minas Gerais (FTEMG), Confederação Brasileira de Taekwondo, CREF6/MG, FEEMG, Governo de Minas, Pag Use, Escola Estadual Ari da França, Pacsis Mentes Criativas e Agência Hochi. O resultado da 3ª etapa do campeonato será divulgada no site oficial da federação aqui.

Com prefeitura de Sete Lagoas