Entendendo os dados: a popularidade dos crash games nos cassinos online

Desde 2022, os crash games passaram a ser uma grande sensação dos cassinos online, ultrapassando a popularidade até mesmo dos jogos mais tradicionais, como a roleta e os slots.

Mesmo se tornando um sucesso ao redor do mundo, no Brasil o público respondeu a altura rapidamente, o que se comprova em um estudo realizado pela KTO, um dos maiores operadores de cassino online pelo mundo.

Para entender melhor a aposta nos crash games online, é preciso olhar alguns dados coletados pela empresa e que explicam um pouco mais sobre como a novidade está bem longe de ser apenas uma fase.

Foto: Divulgação

Uma novidade difícil de ignorar

Os crash games surgiram em 2019 com uma aposta de um novo jogo idealizado pela Spribe – empresa por trás do sucesso Aviator –. Inicialmente, o principal objetivo do jogo era apresentar uma nova era dos jogos de caça-níqueis, desenvolvendo uma nova geração de games focadas em partidas rápidas e jogos fáceis, disponíveis em qualquer lugar pela praticidade dos smartphones

Com o recurso de “cash out”, ou seja, a possibilidade real de reter ganhos conquistados com a partida, os crash games se tornaram um jogo em que o usuário possui controle em suas próprias apostas e evita grandes perdas.

Este recurso só é possível pela multiplicação presente nos jogos. No caso do Aviator, é possível ter uma aposta multiplicada até 50.000x, enquanto no Spaceman a conquista maior está fixada em 5.000x até o momento. Embora não seja fácil atingir o limite, é possível entender que o usuário consegue reter alguma multiplicação mesmo realizando seu “cash out” ainda no começo de uma partida.

Por essas características, os crash games passaram a chamar mais atenção entre influenciadores nas redes sociais, o que auxiliou na construção do seu público e uma mudança de popularidade entre os jogos de cassino disponíveis.

Essa importância é facilmente notada quando a KTO, por meio do seu novo estudo, analisa a taxa de jogadores ativos. Nos últimos dados analisados, o Aviator teve 60% dos usuários ativos e 28% do faturamento.

Ainda que outros crash games tenham porcentagens abaixo da metade do Aviator dentro do cassino online da KTO, eles estão melhor listados do que a roleta brasileira, que atualmente possui somente 13% de ativos.

Como os jogadores chegam até os jogos?

Para entender a popularidade da novidade, é preciso entender como estes usuários chegaram até os crash games, e isto a pesquisa da KTO também explica com maestria. Baseando-se em dados coletados do Google Search Console, a maior plataforma de métricas disponível na atualidade.

Navegando nos dados da KTO, em que 6 dos 10 jogos de cassinos online mais buscados já são crash games, a equipe de int merceligência deado da empresa foi atrás de entender melhor por onde as pesquisas eram feitas e notou que 88.2% dos cliques partem diretamente de smartphones.

A evidência mostrou que os cassinos online são ainda mais dominantes entre os aparelhos móveis no Brasil por conta da preferência dos brasileiros em utilizar internet somente em seus celulares, como aponta uma pesquisa divulgada pela Mobile Time.

Com a facilidade de conexão dos aparelhos celulares em qualquer lugar com boa disposição de conexão, os crash games conseguem se adaptar perfeitamente aos seus formatos de tela, o que torna a experiência pelo smartphone contínua.

Como os crash games evoluíram?

Apesar de se popularizarem apenas em 2022, os crash games existem desde 2019 com a criação do Aviator pela Spribe. No entanto, conquistar uma posição de destaque dentro dos caça-níqueis não é uma tarefa fácil, principalmente por serem o principal produto dos cassinos online.

Um dos fatores que ajudam a entender essa evolução é todo o marketing gerado nas redes sociais para os novos jogos de caça-níqueis. Influenciadores passaram a engajar o boca a boca que foi crucial para que potenciais usuários voltassem sua atenção para as partidas.

No entanto, ainda longe de ser um trabalho somente publicitário, o que explica a adesão dos usuários aos crash games é sua jogabilidade simples. Com partidas que podem durar menos de um minuto, os jogadores encontram um entretenimento acessível para qualquer momento do dia sem precisar entender variadas regras para jogar, como ocorre com os jogos de cartas, por exemplo.

A combinação entre facilidade de acesso e uma jogabilidade descomplicada são fatores que explicam um pouco mais sobre a popularidade dos jogos, preservando a preferência pelos caça-níqueis.

Popularidade e distribuição: como se comporta a audiência?

Por ser um jogo direcionado para os smartphones, os crash games conseguiram algo quase inédito na audiência recorrente de cassinos online: diversificar o ambiente com público masculino e feminino ao mesmo tempo.

Majoritariamente um espaço masculino, as mulheres começaram a estar presente nas rodadas dos crash games pela sua fácil jogabilidade e mobilidade, sendo algo que elas podem fazer até mesmo na pausa de um trabalho ou outro.

Desse modo, a pesquisa realizada pela KTO demonstrou que 31.55% dos usuários são do sexo feminino, contra 68.45% dos homens. A tendência ainda é que este número de mulheres suba ainda mais.

Também analisado pelo estudo da empresa, os novos usuários já representam 32.60% de mulheres contra 67.50% dos homens, o que mostra uma leve queda do público masculino.

Já sua distribuição pelo Brasil também chama atenção. Diferente de outros jogos que possuem uma predominância maior no eixo Rio-SP, os crash games passaram a ser mais acessados pelo público residente no Rio Grande do Sul, somando 39.74% de toda sua audiência em solo brasileiro.

A preferência pode ser explicada pelo fato de que a KTO já possui acordos com a Liga Gaúcha de Futsal, o que faz com que o cassino online já seja bem mais conhecido pelo público do estado sulista do que de outras partes do país.