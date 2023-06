Desafio no Mineirão: Atlético Mineiro enfrenta o Bragantino visando subir na tabela

O Atlético Mineiro, atualmente a melhor equipe visitante do Campeonato Brasileiro, visa melhorar o seu desempenho como anfitrião para subir na classificação. No sábado (10), o Atlético enfrenta o Bragantino, no Mineirão, com o objetivo de garantir a vitória e aumentar sua posição na tabela de classificação. A partida será transmitida pelo Premiere FC e pela Rádio Web Novidade.

Galo é o terceiro colocado, enquanto o RB ocupa o 11º lugar. Foto: Pedro Souza/Atlético

Das quatro partidas disputadas em casa em Belo Horizonte, a equipe alvinegra não conseguiu vencer em duas delas. Assim, torna-se crucial para o Atlético garantir uma vitória contra o Bragantino no estádio Gigante da Pampulha, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Dos 17 pontos conquistados pelo Galo no Campeonato Brasileiro até agora, dez foram conquistados fora de casa. A equipe alvinegra vem demonstrando um excelente desempenho como visitante, com três vitórias, um empate e uma derrota em cinco jogos.

No entanto, seus resultados em casa foram menos impressionantes. O Atlético sofreu uma derrota para o Vasco na estreia, mas conseguiu garantir vitórias contra Athletico-PR e Internacional, além de um empate contra o Palmeiras. Até agora, eles coletaram sete dos doze pontos possíveis em seu próprio domínio.

Para aumentar o desafio, o técnico Eduardo Coudet terá que lidar com várias ausências. Saravia, Otávio, Hyoran e Hulk estão suspensos, enquanto Allan e Pedrinho estão lesionados. Por outro lado, o técnico alvinegro terá importantes jogadores retornando ao elenco, como Pavón e Zaracho, que cumpriram suspensão no jogo anterior contra o Cruzeiro, e Arana, que voltou após nove meses parado devido a um cirurgia do joelho esquerdo.

O Bragantino, atualmente na 11ª colocação com 13 pontos, sofreu uma derrota para o Fluminense na última partida fora de casa. O objetivo é garantir a primeira vitória sobre o Galo desde o retorno à primeira divisão do futebol brasileiro em 2020. O duelo deste sábado marcará o sétimo confronto entre as duas equipes desde a chegada do Massa Bruta à Série A, e o Bragantino ainda não derrotou Atlético Mineiro neste período.

Da redação com O Tempo Sports