Cruzeiro empata com o Bahia fora de casa e alonga jejum de jogos sem vitórias

Bahia e Cruzeiro empataram em 2 a 2 na noite deste sábado (10), na Arena Fonte Nova, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa pressionou no fim, chegou a ter um gol anulado, mas não conseguiu tirar a igualdade do placar.

Foto: Superesportes/Icon

A partida teve forte trabalho do árbitro de vídeo, no fim do segundo tempo, que anulou corretamente um gol do Cruzeiro (Bruno Rodrigues), por impedimento, e cancelou um pênalti para o Cruzeiro, assinalado após os 45 minutos.

O jogo

O Bahia começou vencendo no primeiro tempo, mas acabou levando a virada ainda na primeira etapa. O Cruzeiro, que não começou bem a partida, melhorou após os 20 minutos e conseguiu o empate. A equipe da casa sentiu o baque e não segurou a Raposa, que conseguiu o vira-vira.

Apesar de ter iniciado o segundo tempo em vantagem, o Cruzeiro não conseguiu segurar o placar favorável, e acabou levando o empate. Sendo assim, cada equipe garante um ponto na classificação.

Intervalo sem jogos

Por causa da Data Fifa, o Cruzeiro terá um intervalo de dez dias sem jogos. A próxima partida da Raposa acontece no dia 21 de junho, às 19h (de Brasília), no Mineirão, na 11ª rodada.

Já o Bahia recebe o Palmeiras, também no dia 21, às 21h30, na Arena Fonte Nova.

Bruno Rodrigues e Wesley vão às redes



Se Gilberto não balançou as redes, pelo menos ajudou com excelente assistência para Bruno Rodrigues, autor do primeiro gol celeste. BR9 deixou tudo igual, já que o Bahia abriu o marcador. Era o indício de que as coisas poderiam melhorar, como melhoraram.

Wesley, que tem sido criticado pela torcida, fez o vira-vira ainda no primeiro tempo, para a alegria dos cruzeirenses.

Segundo tempo

Um problema no sistema de comunicação do árbitro de campo fez com que o segundo tempo começasse com atraso. O dono do apito teve problema com o aparelho que permitia a ele se comunicar com os assistentes e o árbitro de vídeo (VAR).

Cronologia do jogo



Aos 17 minutos do primeiro tempo, Thaciano dá uma caneta em Neto Moura, toca para Ryan no lado esquerdo, que aciona Kayky. O atacante dribla Wesley e manda uma bomba, sem chances de defesa para Rafael Cabral: 1 a 0.

Aos 29 minutos do primeiro tempo, Willian dividiu de cabeça. Gilberto pegou a bola dentro da área, deu belíssimo passe de calcanhar para Bruno Rodrigues, que, com um drible desconcertante tirou a marcação e marcou um golaço: 1 a 1.

Aos 45 minutos do primeiro tempo, Lucas Oliveira lançou a bola para o ataque. Wesley dividiu com David Durte, aproveitou a falha do jogador do Bahia, e ficou com o gol escancarado. O atacante celeste chutou fraco, mas a bola balançou a rede mesmo assim: 1 a 2.

Aos 20 minutos do segundo tempo, Cauly cobrou escanteio na segunda trave, Kanu subiu sozinho e cabeceou. Rafael Cabral deu rebote, e Arthur Sales pegou a sobra para fazer o empate do Bahia: 2 a 2.

Com o resultado, o Cruzeiro chega a 14 pontos e assume temporariamente a nona colocação do Brasileirão. O Bahia tem nove, e segue perto da zona de rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 2 x 2 CRUZEIRO

- Data do jogo: 10 de junho de 2023, sábado

- Horário: 18h30 (de Brasília)

- Duração: 105 minutos (52 + 53)

- Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

- Competição: Campeonato Brasileiro (10ª rodada)

- Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

- Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

- Quarto árbitro: Wagner Francisco Silva Souza (BA)

- VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

- Cartões amarelos: Kayky, Rezende, Ryan, Kanu e Danilo Fernandes (Bahia); Wallisson (Cruzeiro)

- Gols: Kayky, aos 17/1ºT (1-0); Bruno Rodrigues, aos 29/1ºT (1-1); Wesley, aos 45/1ºT (1-2); Arthur Sales, aos 20/2ºT (2-2).

Bahia: Marcos Felipe; Kanu, David Duarte e Vitor Hugo (Daniel, no intervalo); Cicinho, Thaciano (Lucas Mugni, aos 43/2ºT), Rezende, Ryan e Cauly; Everaldo (Mingotti, aos 30/2ºT) e Kayky (Arthur Sales, aos 13/2ºT).

Técnico: Renato Paiva.

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado, Neto Moura (Stênio, aos 29/2ºT) e Mateus Vital; Wesley (Henrique Dourado, aos 29/2ºT), Bruno Rodrigues e Gilberto (Wallisson, aos 10/2ºT). Técnico: Pepa.

Da Redação com Superesportes