Coudet reclama de elenco, se despede de jogadores e diz que vai deixar o Atlético

Após o empate entre Atlético e Bragantino, neste sábado (10), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, Eduardo Coudet se despediu dos jogadores do Galo e disse que não volta a comandar a equipe. No vestiário, o treinador demonstrou descontentamento com o elenco de jogadores que tem à disposição no Galo.

Foto: Pedro Souza/ Atlético

A Itatiaia apurou com três fontes distintas que houve o momento de tensão no vestiário. Após a reclamação do técnico, o diretor de futebol Rodrigo Caetano se posicionou e disse que confia no grupo de atletas. O gestor ainda subiu o tom de voz e disse ao argentino que a hierarquia do clube deveria ser respeitada.

Ainda de acordo com as pessoas consultadas pela Itatiaia, a declaração de Eduardo Coudet pegou todos de surpresa, inclusive jogadores. O treinador tem passagem aérea marcada para embarcar para a Argentina ainda neste sábado (10), onde pretende aproveitar os dias de folga pela paralisação do futebol brasileiro pela data Fifa.

Da Redação com Itatiaia