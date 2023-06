3ª etapa do Campeonato Mineiro de Taekwondo 2023 foi sucesso em Sete Lagoas

É o segundo ano seguido que a cidade sedia uma etapa da competição que reuniu cerca de 700 atletas

O ginásio do Unifemm recebeu no último fim de semana a 3ª etapa do Campeonato Mineiro de Taekwondo. A edição de 2023 foi uma realização da Federação de Taekwondo do Estado de Minas Gerais (FTEMG), em parceria com a Prefeitura de Sete Lagoas e o Unifemm. Nesta fase participaram cerca de 700 atletas de todo o estado. É o segundo ano seguido que a cidade sedia uma etapa da competição.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

"Primeiramente pela estrutura do ginásio do Unifemm, mas também pelo que Sete Lagoas nos oferece. Uma cidade de fácil acesso, próxima à BR e ao aeroporto também. Fica fácil para que todos possam vir prestigiar este grande evento. Tem também os hotéis, que nos oferecem condições para que os atletas possam vir com suas famílias. A Federação, por meio do presidente Grão Mestre Marcelino, teve essa parceria com o Unifemm e a Prefeitura, por abrir as portas da cidade para nos receber", agradeceu o diretor técnico da Federação, Grão Mestre João Batista.

O prefeito Duílio de Castro e o secretário adjunto de esportes Marcelo Cooperseltta prestigiaram o torneio. "É mais um evento a nível estadual em nossa cidade e ficamos muito felizes por isso. Sete Lagoas está cada vez mais atuante no esporte, na cultura, em obras e outras áreas. Isso significa mais turistas, hotéis cheios, restaurantes movimentados e outros comércios, gerando mais empregos e renda para nossos munícipes", afirmou o prefeito. "Agradeço ao prefeito por nos dar a oportunidade de fazer esse trabalho na Secretaria Adjunta de Esportes. Inclusive academias de Sete Lagoas estão participando. Isso é maravilhoso para nossos jovens", completou Cooperseltta.

Outros campeonatos

Com o sucesso da competição estadual na cidade, Sete Lagoas se credencia a receber também a etapa Sudeste do Campeonato de Taekwondo e até mesmo o campeonato nacional, além do Campeonato Brasileiro de Jiujitsu Interclubes, em setembro. "Sete Lagoas vem despontando como um ápice do Taekwondo competitivo. Temos a possibilidade muito grande de trazer um evento nacional para cá, como a Copa Sudeste ou até mesmo o Campeonato Brasileiro de Taekwondo. São pelo menos 1.600 atletas de todas as federações. Precisamos de um apoio para pleitearmos isso", acredita Mestre Ronaldo Tigre, um dos organizadores da etapa sete-lagoana do Campeonato.

