Agenda de eventos da Secretária Adjunta de Esportes e Lazer agita fim de semana em Sete Lagoas

A agenda esportiva que é promovida ou tem forte apoio da Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer - vai agitar o fim de semana na cidade. Neste sábado, 17, e no domingo, 18, serão seis eventos de futebol, futsal, corrida e capoeira com expectativa de muita competitividade e grande público.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

A Prefeitura oferece espaços públicos, material esportivo, logística, premiações e, por isso, está transformando Sete Lagoas em uma referência em competições esportivas. “Esporte é sinônimo de saúde e diversão. Além de movimentar os espaços públicos e oferecer atrativos para o cidadão, também movimentamos a economia em várias regiões da cidade”, comemora o prefeito Duílio de Castro.

A Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer está aberta para dialogar e apoiar promoções esportivas e de lazer em todos os níveis. Uma política que está dando certo, já que o calendário mensal sempre fica repleto de atrações. “Sete Lagoas é privilegiada por espaços que são de responsabilidade da Prefeitura e ainda conta com suas belezas naturais incomparáveis. Estamos aproveitando este cenário para movimentar todas as modalidades esportivas”, explica o secretário adjunto de Esportes e Lazer, Marcelo Cooperseltta.

No fim de semana, os eventos serão realizados no ginásio do Unifemm, Arena do Jacaré e em locais públicos como o Estádio Municipal Leia Dias (Campo do Montreal), Campo do Coritiba, ginásio coberto Dr. Márcio Paulino, Praça da Feirinha e orla da Lagoa Paulino. “Uma preocupação constante da Prefeitura é manter os espaços em condições de uso, inclusive, para a prática esportiva em alto nível”, ressalta o servidor da Secretaria Adjunta e responsável pela manutenção desses espaços, Herivelton Martins.

AGENDA

SÁBADO, 17

ESTÁDIO LEIA DIAS: A partir das 14h - Festival Montreal Para Sempre: jogos da escolinha do Montreal Esporte Clube e também de ex-alunos. No encerramento, show da banda Vai que Cola.

GINÁSIO UNIFEMM: 16h - Amistoso de futsal entre a Atlética de Direito da Faculdade Santo Agostinho e Atlética Monarquia (Unifemm).

DOMINGO, 18

PRAÇA DA FEIRINHA - 8h – 2ª Corrida Anglo com o tema "Todos contra a Pedofilia".

ARENA DO JACARÉ – 8h15 - Campeonato Municipal de Futebol Amador, tradicional competição retorna reunindo 12 equipes da região com total apoio da Prefeitura. Clique aqui para mais informações.

GINÁSIO DR. MÁRCIO PAULINO – A partir das 8h - Campeonato Estadual de Capoeira "Vem Jogar Mais Eu", evento voltado a todas as idades que deve receber atletas de pelo menos 15 cidades. Clique aqui para mais informações.

CAMPO DO CORITIBA - 8h – Copa Dona Geralda de Escolinhas, torneio de categorias de base do tradicional clube do bairro São Francisco.

Com Prefeitura de Sete Lagoas