Democrata divulga detalhes do trajeto de sua Corrida e da ação com atletas com deficiência

O mapa completo da corrida do Democrata, que ocorrerá em 9 de julho, já está disponível no link abaixo disponibilizado pelo clube. O percurso possui 5 km e conta com um ponto de hidratação próximo de 1,5 km, onde os participantes que optarem pela caminhada retornarão em direção à Arena do Jacaré. As inscrições seguem na reta final e ainda estão abertas até o próximo dia 30, no terceiro lote.

Foto: Democrata FC / Divulgação

No mapa disponível, é possível visualizar todo o trajeto da prova (acesse o mapa completo aqui), desde a largada na Arena até o retorno com 2,5 km, que será no bairro da Várzea, na rua Cristalino Sales. O corredor fará o retorno quando chegar na Escola Municipal Quincas Nogueira. Aqueles que se inscreveram para correr os 10 km farão duas voltas no mesmo trajeto.

Os organizadores da corrida escolheram um percurso agradável para os corredores, ao mesmo tempo em que privilegia a Arena do Jacaré, proporcionando largada e chegada no estádio. Marcelo Paiva, corredor e um dos organizadores, comenta: "Os 5 km do percurso estão bem divididos entre trechos planos, descidas e subidas suaves. Será um bom teste para os atletas".

Após a divulgação do mapa, os organizadores estão focados nos últimos detalhes do kit da corrida, que será entregue aos atletas. “Além de uma camisa muito bonita, os atletas vão encontrar no kit vários brindes e vouchers de desconto dos parceiros. Está ficando bem recheado. Em breve divulgaremos os detalhes da entrega”, completa Paiva.

Inclusão social

A corrida do Democrata também busca promover a inclusão. Uma equipe de atletas com deficiência participará da caminhada. A equipe paralímpica do Clube Huracán foi apadrinhada pelos fornecedores da prova. Marcelo explica que apresentou o projeto aos fornecedores e eles concordaram em doar o material necessário para a equipe participar. “Da cidade tem a Feel Pro que produz nossas camisas a quem agradecemos. Mesmo de outras cidades, os fornecedores se sensibilizaram para fazermos essa corrente do bem”, agradece o organizador.

Até o momento, mais de 930 atletas já confirmaram presença na corrida. As inscrições ainda estão abertas com preço de terceiro lote, no valor de $100, até o fim deste mês, por meio do site www.democratajacare.com.br.

Da Redação com Democrata FC