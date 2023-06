Brasileirão Feminino: Cruzeiro e Corinthians duelam nas quartas de final; veja onde assistir

Nesta segunda-feira (19), um duelo de tirar o fôlego está programado para agitar o estádio Soares de Azevedo, em Muriaé. Pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro Feminino A-1, o Cruzeiro irá encarar o Corinthians no mata-mata da competição. A partida de ida das quartas de final promete grandes emoções, com a Raposa buscando escrever mais um capítulo na campanha histórica da equipe.

Na 9ª rodada do Brasileirão feminino, o Corinthians goleou o Cruzeiro por 7x1 — Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians

Após garantir a classificação ao empatar em 1 a 1 contra o Real Brasília, no último dia 12, o Cruzeiro assegurou seu lugar entre os oito melhores times do torneio. Comandado pelo técnico Felipe Freitas, o time celeste terminou a fase de grupos na oitava posição, acumulando 22 pontos em 15 jogos. Ao longo da competição, foram seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas, com um total de 36 gols marcados e 26 sofridos.

Por outro lado, o Corinthians chega como líder do Brasileirão Feminino, ostentando uma campanha impressionante. Sob o comando de Arthur Elias, a equipe alvinegra acumulou 37 pontos em 15 jogos, com 12 vitórias, um empate e apenas duas derrotas. Ao todo, foram incríveis 53 gols marcados e apenas oito sofridos, mostrando o poderio ofensivo e a solidez defensiva do time paulista.

No histórico de confrontos entre as duas equipes, o Corinthians leva vantagem. Na 9ª rodada do Brasileirão Feminino, em um jogo disputado no Parque São Jorge, as corintianas golearam as cruzeirenses por 7 a 1, deixando um desafio ainda maior para o time mineiro nesta fase decisiva.

No entanto, o Cruzeiro confia em suas estrelas para reverter a situação. Durante a campanha histórica, a dupla formada por Byanca Brasil e Carol Baiana, ambas ex-Palmeiras, tem brilhado intensamente. Byanca é a vice-artilheira do campeonato, com impressionantes 10 gols em 14 partidas. Juntas, as duas jogadoras somam 16 gols na primeira fase do Brasileirão Feminino, demonstrando sua importância para o time celeste.

Do lado corintiano, destaca-se a jovem atacante Jhennifer, de apenas 21 anos, que tem sido a referência ofensiva da equipe, balançando as redes adversárias por sete vezes em 14 jogos. Além dela, a meia-atacante Victória Albuquerque também tem sido protagonista, contribuindo com seis gols e duas assistências ao longo do torneio.

A partida de ida das quartas de final entre Cruzeiro e Corinthians terá transmissão ao vivo pelo SporTV, às 20h. O confronto de volta está marcado para o dia 26 de junho, no Parque São Jorge, em São Paulo.

Enquanto a ansiedade toma conta dos torcedores, o técnico Felipe Freitas ressalta a preparação intensa do Cruzeiro, destacando o planejamento a médio e longo prazo realizado pelo clube desde a chegada da SAF. Já a lateral-esquerda Clara, de apenas 19 anos e uma das revelações das Cabulosas, revela estar focada em fortalecer-se mentalmente para a partida decisiva, buscando um equilíbrio emocional que possa fazer a diferença dentro de campo.

A expectativa é que o duelo entre Cruzeiro e Corinthians nas quartas de final do Brasileiro Feminino seja uma verdadeira batalha dentro das quatro linhas, repleta de emoções e lances de alta qualidade técnica. Ambas as equipes estão determinadas a alcançar a semifinal e continuar em busca do tão almejado título. Resta aguardar para ver quem levará a melhor nesse confronto de gigantes do futebol feminino brasileiro.

Da redação com informações de Itatiaia