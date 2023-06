Brasileirão Feminino: Corinthians vence Cruzeiro de virada no primeiro jogo das quartas de final

Em jogo emocionante na noite desta segunda-feira (19), Cruzeiro e Corinthians se enfrentaram pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, que não terminou bem para o time cruzeirense. As meninas da Raposa conseguiram segurar o empate até os instantes finais do segundo tempo, mas acabaram sucumbindo a uma reviravolta tardia.

Foto: Twitter/@CruzeiroFem

A partida aconteceu no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, localizado na Zona da Mata mineira. A equipe paulista abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo. Gabi Portilho cruzou para encontrar Zanotti, que conseguiu colocar a bola na rede.

Aos 50 minutos, as Cabulosas (seleção feminina do Cruzeiro) igualaram o placar. Após cobrança de escanteio de Mari Pires, Marília cabeceou para o gol.

Com inúmeras chances para os dois lados, o jogo continuou bastante disputado. Então, aos 46 minutos do último tempo, chegou o momento decisivo. Portilho foi derrubado na área por Janaína, resultando em cobrança de pênalti. Victória Albuquerque intensificou e chutou firme na rede, selando a vitória do Corinthians.

A presença do Cruzeiro nesta fase da competição é histórica, mas tem sede de mais. A segunda mão está marcada para a próxima segunda-feira, 26 de junho, às 18h30, no Parque São Jorge, estádio do Corinthians. Se o time visitante conseguir uma vitória apertada, a partida seguirá para a disputa de pênaltis.

Da redação com O Tempo