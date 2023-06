Campeonato de Futebol Amador de Sete Lagoas finaliza 1ª rodada e divulga próximos jogos

A primeira rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Sete Lagoas foi encerrada na noite de ontem (20/06) com mais dois jogos. As doze equipes, seis de Sete Lagoas e seis da região, estão divididas em dois grupos seguindo essa divisão. Foram jogos movimentados com média de 2,67 gols por partida. Os times do grupo setelagoano saíram em vantagem conquistando vitórias em cinco das seis partidas, além de um empate. O campeonato está sendo disputado inteiramente na Arena do Jacaré em Sete Lagoas.

Foto: Vinicius Oliveira/SeteLagoas.com.br

Confira os placares da 1ª rodada:

Domingo, 18/06

Cachoeirense (Cachoeira da Prata) 1 x 4 União Alvorada (Sete Lagoas)

São Sebastião de Pindaíbas (Jequitibá) 1 x 3 Democrata Sub-20 (Sete Lagoas)

Segunda, 19/06

Paraopeba 0 x 2 Curitiba (Sete Lagoas)

Sertanejo (Prudente de Morais) 0 x 1 River (Sete Lagoas)

Terça, 20/06

Inhaumense (Inhaúma) 0 x 2 Montreal (Sete Lagoas)

Ideal (Sete Lagoas) 1 x 1 Cristalino (Pompéu)

A organização do campeonato também divulgou a agenda de partidas da 2ª rodada. No domingo 25/06, além dos jogos, haverá mais uma edição do Arena Day ao som de Rafael Torres a partir das 12h:

Sábado, 24/06

14h: Inhaumense (Inhaúma) x River (Sete Lagoas)

15h45: Ideal (Sete Lagoas) x São Sebastião de Pindaíbas (Jequitibá)

Domingo, 25/06

8h15: Paraopeba x Montreal (Sete Lagoas)

10h: União alvorada (Sete lagoas) x Cristalino (Pompéu)

Segunda, 26/06

19h: Sertanejo (Prudente de Morais) x Democrata Sub-20 (Sete Lagoas)

21h: Cachoeirense (Cachoeira da Prata) x Curitiba (Sete Lagoas)

Da Redação, Vinícius Oliveira

Informações: Campeonato Municipal de Futebol Amador de Sete Lagoas, Socó Esportes