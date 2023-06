O Atlético-MG entra em campo nesta quarta-feira (21) contra o Fluminense em busca de manter seu bom desempenho como mandante e conquistar uma vitória importante para se manter no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. O tempo está com ânimo renovado após a saída conturbada do técnico Eduardo Coudet e a chegada de Luiz Felipe Scolari, que trouxe estabilidade aos bastidores do clube. A pausa do futebol no país devido à data FIFA também foi utilizada para descansar o grupo, que deixou uma maratona intensa de jogos nos últimos meses.

Foto: Lucas Merçon - FFC

O Galo é o melhor mandante da competição, somando 10 pontos conquistados fora de casa, com três vitórias, um empate e uma derrota. No entanto, o Fluminense representa um desafio considerável, pois o time comandado por Fernando Diniz mostrou ser um dos melhores do país nesta temporada.

A partida entre Atlético-MG e Fluminense é um confronto direto pelo G-4, com as equipes separadas por apenas um ponto na tabela. Atualmente, o Galo ocupa a quarta posição, com 18 pontos, enquanto o Flu está na quinta colocação, com 17 pontos.

Uma vitória sobre o Fluminense seria importante para o Atlético-MG quebrar um tabu de sete anos sem vencer o time carioca no Rio de Janeiro. Além disso, seria uma oportunidade para a equipe atleticana se recuperar do empate no último jogo contra o Bragantino.

Apesar da chegada de Luiz Felipe Scolari, o experiente treinador não deverá estar no banco de reservas. O auxiliar técnico Lucas Gonçalves comandou a preparação da equipe para a partida e deve assumir o comando durante o jogo.

Por outro lado, o Fluminense não poderá contar com o colombiano Arias devido aos compromissos da data FIFA. O jogador esteve na Alemanha e teve dificuldades para retornar a tempo para o confronto. Já André, convocado pela seleção brasileira, tem chances de começar jogando após seu retorno ao país.

O zagueiro Nino, que estava com dores musculares, tenta se recuperar a tempo. Caso não consiga, David Braz será o substituído. O técnico Fernando Diniz terá à disposição os ex-atletas Guga e Keno, que enfrentarão seu antigo clube pela primeira vez.

A partida promete ser emocionante e tolerante para as pretensões de ambos os tempos na competição. O Atlético-MG busca manter sua posição no G-4 e o Fluminense almeja ultrapassar o adversário na tabela. O duelo acontecerá em Volta Redonda, às 21h30, horário de Brasília, e será transmitido pela TV Globo e Rádio Web Novidade.

Da redação com O Tempo