Cruzeiro e Fortaleza: Raposa busca redenção e vitória contra o Leão; saiba onde assistir

Já se passaram 11 longos dias desde a última partida do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Sem vencer na competição há quatro rodadas, o técnico Pepa e sua equipe viram na pausa da Fifa um momento crucial para recuperar a forma e garantir algumas vitórias.

Equipes não se enfrentam desde outubro de 2019 - Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro

"Vínhamos disputando partidas consecutivas, com muito cansaço físico e mental devido às longas viagens. A pausa nos permitiu descansar e nos recuperar. Agora, vamos com tudo para o próximo jogo, com o apoio da torcida, para garantir os três pontos", enfatizou o meia Filipe Machado. Hoje à noite, às 19h, no Estádio do Mineirão, o time craque terá uma nova oportunidade ao enfrentar o Fortaleza pela 11ª rodada do torneio. A partida será transmitida pela Premier e Rádio Web Novidade.

Como se não bastassem os desafios do jogo, o Cruzeiro também terá que superar um recorde negativo. Este ano, já disputou duas partidas no Gigante da Pampulha, palco do jogo desta noite, e sofreu duas derrotas. Cabuloso foi derrotado pelo Fluminense, por 2 a 0, e pelo Grêmio, por 1 a 0, na Copa do Brasil.

Além disso, a superfície de jogo do estádio apresenta mais um obstáculo que pode afetar a jogabilidade de ambas as equipes. Na tarde desta segunda-feira (19/06), o helicóptero da FM O Tempo sobrevoou o Mineirão e captou com exclusividade imagens do péssimo estado do gramado, que continua em péssimas condições.

Atualmente, as duas equipes somam 14 pontos em dez partidas disputadas até o momento. O Cruzeiro ocupa a nona colocação na competição e começa a rodada na frente do adversário, que está na 11ª colocação, graças aos critérios de desempate.

Pepa sabe que não poderá contar com o meio-campista Matheus Jussa por obrigações contratuais, mas em compensação terá Kaiki à disposição. O jovem talento da base do clube voltou da Seleção Brasileira Sub-20 com queixas de dores no tornozelo direito, mas participou dos últimos treinos com o grupo e está liberado para jogar.

O treinador português mantém o núcleo da equipa titular, mas não estão descartadas alterações face ao último jogo. No meio-campo, Wallisson, que não foi titular no jogo contra o Bahia, Filipe Machado e Neto Moura disputam as duas vagas. Na frente, Gilberto e Henrique Dourado podem começar o jogo.

A provável escalação do Cruzeiro contra o Fortaleza deve ser composta por Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castan e Marlon; Filipe Machado, Neto Moura (Wallisson) e Mateus Vital; Wesley, Bruno Rodrigues, Gilberto (Henrique Dourado).

Já o Fortaleza, comandado pelo Vojvoda, venceu apenas uma das últimas seis partidas que disputou no Campeonato Brasileiro. O técnico argentino ficará sem Ceballos, mas Guilherme, que cumpriu o protocolo de concussão, deve retornar. A provável escalação do Fortaleza para enfrentar o Cruzeiro no Estádio do Mineirão deve incluir João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Guilherme, Calebe, Galhardo e Lucero.

Da redação com O Tempo