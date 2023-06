"Time pipoqueiro": Cruzeiro perde para o Fortaleza no Mineirão, e torcida vaia 

O Fortaleza venceu o Cruzeiro por 1 a 0 no Mineirão, na noite desta quarta-feira (21), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lucero foi quem marcou o gol da vitória do Leão, aos 33 minutos do segundo tempo.

Foto: Staff Cruzeiro

A vitória faz o Fortaleza encostar no G6 do Brasileirão, na 8ª colocação, com 17 pontos. Já a Raposa cai uma posição na tabela, no 10º lugar, com 14 pontos após a derrota.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 0 X 1 FORTALEZA

- Data do jogo: 21 de junho de 2023, quarta-feira

- Horário: 19h (de Brasília)

- Duração: 99 minutos (47 + 52)

- Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

- Público: 28.494 pagantes

- Renda: R$ 910.074,00

- Competição: Campeonato Brasileiro (11ª rodada)

- Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (Fifa/RJ)

- Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (Fifa/RJ)

- VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa/SP)

- Cartões amarelos: Luciano Castán, Machado, Wallison e Marlon (Cruzeiro); José Welison e Guilherme (Fortaleza)

Gol: Lucero, aos 33/2°T (0-1).

Cruzeiro: Rafael Cabral; William (Igor Formiga, aos 24/2ºT), Lucas Oliveira, Luciano Castán (Stênio, aos 37/2ºT) e Marlon; Filipe Machado (Wallison Luiz, aos 13/2ºT), Neto Moura (Daniel Júnior, aos 37/2ºT) e Mateus Vital; Wesley, Bruno Rodrigues e Gilberto (Henrique Dourado, aos 13/2ºT).

Técnico: Pepa.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Yago Pikachu, Caio Alexandre, Zé Welison (Hércules, no intervalo) e Pochettino (Calebe, aos 18/2ºT); Thiago Galhardo e Guilherme (Lucero, aos 18/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Próximos jogos do Cruzeiro

Cruzeiro x São Paulo, Brasileirão, no Estádio Independência - 24 de junho (sábado), às 21h.

Internacional x Cruzeiro, Brasileirão, no Beira-Rio - 1 de julho (sábado), às 21h

Próximos jogos do Fortaleza

Fortaleza x Atlético-MG, Brasileirão, na Arena Castelão - 24 de junho (sábado), às 18h30

Palestino x Fortaleza, Copa Sul-Americana, no Estádio El Teniente - 27 de junho (terça-feira), às 19h.

Torcida protesta

A torcida do Cruzeiro não perdoou a derrota por 1 a 0 para o Fortaleza no Mineirão, nesta quarta-feira (21), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, e distribuiu gritos de “time pipoqueiro” e muitas vaias. O protesto da torcida começou logo após o gol de Lucero, no segundo tempo.

Cerca de 28 mil torcedores cruzeirenses compareceram ao Mineirão para acompanhar a partida contra o Fortaleza. A renda foi superior a R$ 900 mil.

Da Redação com Superesportes