Na estréia de Felipão, Atlético empata com Fluminense fora de casa pelo Brasileiro

Fluminense e Atlético-MG empataram por 1 a 1 nesta quarta-feira (21), no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A partida foi válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Foto: Pedro Souza/ Atlético

A partida marcou a estreia de Felipão no comando do Galo. O técnico ficou no banco de reservas, apesar de não ter treinado o time antes da partida. No fim do jogo, o outro técnico assumiu o protagonismo. Fernando Diniz foi expulso após uma discussão forte com a arbitragem.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 x 1 ATLÉTICO-MG

- Data do jogo: 21 de junho de 2023, quarta-feira

- Horário: 16h30 (horário de Brasília)

- Duração: 105 minutos (49 + 56)

- Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda

- Público: 7.788 torcedores

- Competição: Campeonato Brasileiro (11ª rodada)

- Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC)

- Assistentes: Alex dos Santos e Henrique Neu Ribeiro (ambos de SC)

- VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR)

- Cartões amarelos: André, John Kennedy, Fernando Diniz (Fluminense), Hyoran, Battaglia, Hulk, Felipão, Guilherme Arana (Atlético-MG)

- Cartão vermelho: Fernando Diniz (Fluminense)



- Gols: Guga, contra (34/1ºT, 0-1), Samuel Xavier (46/1ºT, 1-1)

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz, Guga (Felipe Andrade, aos 26/2ºT); Lima, André, Ganso; Lelê (Martinelli, aos 23/2ºT), Keno (Gabriel Pirani, aos 23/2ºT), Cano (John Kennedy, aos 46/2ºT).

Técnico: Fernando Diniz.

Atlético-MG: Éverson, Mariano, Bruno Fuchs, Jemerson, Guilherme Arana; Battaglia, Zaracho (Edenílson, aos 42/2ºT), Hyoran (Igor Gomes, aos 16/2ºT); Pavón (Vargas, aos 42/2ºT), Paulinho (Patrick, aos 35/2ºT), Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Próximos jogos do Fluminense

Fluminense x Bahia, pelo Brasileirão, no Rio de Janeiro - 24 de junho (sábado), às 18h30 (horário de Brasília).

Fluminense x Sporting Cristal (PER), pela Copa Libertadores, no Rio de Janeiro - 27 de junho (terça-feira), às 21h (horário de Brasília).

Próximos jogos do Atlético-MG

Fortaleza x Atlético-MG, pelo Brasileirão, em Fortaleza - 24 de junho (sábado), às 18h30 (horário de Brasília).

Libertad (PAR) x Atlético-MG, pela Copa Libertadores, em Assunção (Paraguai) - 27 de junho (terça-feira), às 19h (horário de Brasília).

Da Redação com Superesportes