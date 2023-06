América visita Grêmio com nova chance de sair da zona de rebaixamento no Brasileiro Série A

O América vai a Porto Alegre enfrentar o Grêmio nesta quinta-feira (22 de junho), em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Após quase duas semanas de paralisação no futebol brasileiro por causa dos jogos internacionais da Fifa, os times se enfrentam às 19h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio. A partida será transmitida pela Rádio Itatiaia (95,7 FM e 610 AM) e pelo YouTube, a partir das 18h45 (horário de Brasília). Transmissão de TV: SporTV, Premiere.

No último encontro, em 2021, o América venceu o Grêmio por 3 a 1 em Belo Horizonte - Foto: Mourão Panda/América

Com foco apenas no Brasileirão, o Grêmio conquistou três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco partidas. Com uma vitória, o time gaúcho poderia terminar a rodada entre os quatro primeiros colocados da competição.

Por outro lado, o América segue lutando na zona de rebaixamento. Atualmente na 18ª colocação, o Coelho soma apenas 8 pontos e duas vitórias em dez partidas no campeonato. Depois de um início turbulento, o time americano vem de três partidas sem perder na temporada e está há dois jogos sem perder na Série A.

Se vencer em Porto Alegre, o time americano pode subir até a 15ª posição dependendo da combinação de resultados.

O Grêmio tem uma grande preocupação no setor de ataque. A equipe enfrenta um sério problema para o restante da temporada, já que foi noticiado nesta semana que o atacante uruguaio Luiz Suárez está pensando em se aposentar devido a uma artrose no joelho. A diretoria do clube admite a realização de reuniões para tratar do assunto, mas mesmo assim Suárez foi convocado para a partida.

São, de fato, três ausências para o Grêmio. Os zagueiros Kannemann e Bruno Uvini estão suspensos devido ao acúmulo de cartões amarelos, enquanto Everton Galdino sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda. Já o uruguaio Carballo segue em dúvida para o técnico Renato Portaluppi.

O América dá as boas-vindas ao retorno de seu jogador argentino Benítez. Por problemas físicos, ele estava parado há quase um mês, mas viajou com a delegação para Porto Alegre na quarta-feira (21 de junho) e pode fortalecer o time contra o ex-clube.

Em relação às ausências, o técnico Vagner Mancini dificilmente poderá contar com jogadores, Adyson, Matheusinho e Dadá Belmonte.

Grêmio e América já se enfrentaram 19 vezes na história, com oito vitórias do Tricolor, sete empates e quatro triunfos americanos. Nas últimas dez partidas, os empates foram dominantes, com três vitórias do Grêmio, uma do América e seis empates.

Por outro lado, o América nunca venceu na Arena do Grêmio. Em quatro partidas, sofreu três derrotas e conseguiu um empate. No entanto, o encontro mais recente aconteceu no Estádio Independência, em Belo Horizonte

Da redação com Itatiaia