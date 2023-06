Defensores falham e Atlético é derrotado pelo Fortaleza

O Atlético-MG perdeu para o Fortaleza por 2 a 1, no Castelão, na noite deste sábado (24), e ficou mais longe do topo da tabela do Brasileirão.

Foto: Iconsport

O Galo teve uma atuação bastante tímida na capital cearense, e mal levou perigo ao gol de João Ricardo.

Defensivamente, o time de Felipão estava mais organizado no primeiro tempo, mas sofreu com o Leão na etapa final e levou gols em duas bobeadas de Saravia e Jemerson. Na frente, não reagiu nem com a desvantagem no placar.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 2 X 1 ATLÉTICO-MG

Data do jogo: 24 de junho de 2023, sábado

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Duração: 101 minutos (48+ 53)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Competição: Campeonato Brasileiro - 12ª rodada

Árbitro: Leandro Vuaden (RS)

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Daiane Muniz (Fifa)

Cartões amarelos: Titi (Fortaleza); Bruno Fucks (Atlético-MG)

Cartões vermelhos: Saravia (Atlético-MG)



Gols: Pochettino, aos 8/2ºT (1-0), Tinga, aos 16/2ºT (2-0) e Alan Kardec, aos 41/2ºT (2-1).



Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules (Lucas Sasha, aos 31/2ºT) e Pochettino (Calebe, aos 19/2ºT); Yago Pikachu, Thiago Galhardo (Guilherme, aos 31/2ºT) e Lucero (Lucas Crispim, aos 44/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Atlético-MG: Éverson; Saravia, Bruno Fuchs (Igor Rabello, aos 21ºT), Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia, Zaracho (Igor Gomes, aos 22ºT) e Hyoran (Edenílson, aos 22/1ºT); Pavón (Vargas, aos 21/2ºT), Paulinho e Hulk (Alan Kardec, aos 24/2ºT). Técnico: Felipão.

Próximos jogos do Fortaleza



- Palestino (CHI) x Fortaleza, Sul-Americana, no El Teniente - 27 de junho (terça-feira), às 19h

- Flamengo x Fortaleza, Brasileirão, no Maracanã - 1º de julho (sábado), às 18h30

Próximos jogos do Atlético-MG



- Libertad (PAR) x Atlético-MG, Libertadores, no Defensores del Chaco - 27 de junho (terça-feira), às 19h

- Atlético-MG x América, Brasileirão, no Mineirão - 2 de julho (domingo), às 16h

Da Redação com Superesportes