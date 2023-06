Brasileirão Feminino: Cruzeiro enfrenta Corinthians em duelo decisivo pela vaga na semifinal; saiba onde assistir

Corinthians e Cruzeiro fazem jogo decisivo na busca pela vaga nas semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino. A segunda mão das quartas de final acontece na segunda-feira (26 de junho), às 18h30, horário de Brasília, no Parque São Jorge, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo SporTV.

Foto: Reprodução/Gustavo Martins/Cruzeiro

No jogo de ida, o Corinthians saiu vitorioso com o placar de 2 a 1, graças aos gols de Gabi Zanotti e Victória Albuquerque. Marília marcou pelo Cruzeiro, diminuindo a diferença para o time paulista.

Portanto, o Cruzeiro precisa vencer por dois gols de diferença nesta segunda-feira para garantir a vaga nas semifinais. Enquanto isso, o Corinthians precisa apenas de um empate para avançar. Se o Cruzeiro vencer por um gol de diferença, a decisão será decidida nos pênaltis.

O Cruzeiro terminou a fase de grupos do Campeonato Brasileiro Feminino na oitava colocação, com 22 pontos em 15 partidas. Sua campanha foi de seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas, com 36 gols marcados e 26 sofridos. Byanca Brasil foi o artilheiro da equipe e o segundo maior artilheiro da competição, com 10 gols.

A campanha do Cruzeiro já entrou para a história, pois o clube garantiu uma vaga inédita nas oitavas de final da competição. Se passar às semifinais, será mais uma conquista histórica para o futebol feminino do Cruzeiro.

O Corinthians liderou a fase de grupos, acumulando 37 pontos. Foram 12 vitórias, um empate e apenas duas derrotas, marcando 53 gols e sofrendo apenas oito. O destaque no ataque é a jovem Jhennifer, de 21 anos, que balançou a rede sete vezes no Campeonato Brasileiro Feminino.

O clube almeja garantir o pentacampeonato brasileiro, após os triunfos em 2022, 2021, 2020 e 2018.

A equipe vitoriosa do confronto Corinthians x Cruzeiro enfrentará o Santos nas semifinais. Do outro lado da chave, São Paulo e Ferroviária se enfrentam.

Fonte: Itatiaia