Copa do Mundo Feminina: Pia Sundhage revela lista das escolhidas

Nesta terça-feira, a técnica Pia Sundhage divulgou a convocação das jogadoras que representarão a seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina 2023, que será realizada na Austrália e na Nova Zelândia. A lista conta com 23 nomes, incluindo 11 estreantes em Mundiais, além de três suplentes em caso de lesões. As presenças de Bárbara e Mônica são as grandes surpresas.

Foto: Thais Magalhães/ CBF

A jornada do Brasil no torneio começa no dia 24 de julho, quando enfrentará o Panamá na estreia, em Adelaide. Em seguida, a seleção brasileira enfrentará a França no dia 29 de julho, em Brisbane, e a Jamaica, no dia 2 de agosto, em Melbourne. As expectativas são altas, pois os fãs aguardam ansiosamente esses encontros emocionantes.

O tão aguardado anúncio do elenco inclui uma lista impressionante das atletas talentosas que vestirão a camisa amarela e verde na Copa do Mundo Feminina. Vamos dar uma olhada nos 23 jogadoras e as 3 suplentes selecionadas por Pia Sundhage:

Goleiras: Letícia Izidoro (Corinthians), Bárbara (Flamengo), Camila Rodrigues (Santos).

Letícia Izidoro (Corinthians), Bárbara (Flamengo), Camila Rodrigues (Santos). Laterais: Antônia (Levante), Bruninha (Gotham FC), Tamires (Corinthians).

Antônia (Levante), Bruninha (Gotham FC), Tamires (Corinthians). Zagueiras: Kathellen (Real Madrid), Lauren (Madrid CFF), Mônica Hickmann (Madrid CFF) e Rafaelle (Arsenal).

Kathellen (Real Madrid), Lauren (Madrid CFF), Mônica Hickmann (Madrid CFF) e Rafaelle (Arsenal). Meio-campistas : Adriana (Orlando Pride), Ary Borges (Racing Louisville), Duda Sampaio (Corinthians), Andressa Alves (Roma), Luana (Corinthians), Ana Vitória (Benfica).

: Adriana (Orlando Pride), Ary Borges (Racing Louisville), Duda Sampaio (Corinthians), Andressa Alves (Roma), Luana (Corinthians), Ana Vitória (Benfica). Atacantes: Bia Zaneratto (Palmeiras), Debinha (Kansas City Current), Geyse (Barcelona), Kerolin (North Carolina Courage), Nicole (Benfica), Gabi Nunes (Madri CFF) e Marta (Orlando Pride).

Bia Zaneratto (Palmeiras), Debinha (Kansas City Current), Geyse (Barcelona), Kerolin (North Carolina Courage), Nicole (Benfica), Gabi Nunes (Madri CFF) e Marta (Orlando Pride). As suplentes: Tainara (Bayern de Munique-ALE) - zagueira, Aline (Ferroviária) - meio-campista, Angelina (OL Reign-EUA) - meio-campista

"Aproveito para agradecer a todos os jogadores. Testamos 90 jogadores e estou muito animado porque quase metade da seleção nunca foi a uma Copa do Mundo. Temos muitos sonhos entre os jogadores mais jovens, e quanto mais experientes estão ajudando o time. Isso é muito especial. Depois de quatro anos, é o momento perfeito para a Copa do Mundo", disse Pia.

As jogadoras selecionadas vão se reunir esta semana para começar a preparação dos treinos. Antes de embarcar para a Austrália, a Seleção vai se despedir da torcida com um amistoso contra o Chile, no dia 2 de julho, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Da redação