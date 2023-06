Em treinão, atletas aprovam percurso e iniciativa do Democrata com corrida

Aproximadamente 60 atletas inscritos na Corrida do Democrata participaram de um “treinão” realizado no último fim de semana. A largada e chegada aconteceram na Arena. A iniciativa foi do grupo Amamos Correr em parceria com o Democrata. A atividade serviu para que todos pudessem fazer “o reconhecimento do percurso”.

Foto: Marcelo Paiva

Quem participou da corrida fez exatamente o trajeto dos 5km da prova que acontece no próximo dia 9 de julho. “Foi muito bacana participar. O trajeto está muito legal, bem dividido com descidas, poucas subidas e uma boa parte plana. Tenho certeza que será um sucesso”, garante Juliane Rodrigues, inscrita para fazer os 5km.

Leonardo Palhares vai correr os 10km da prova, duas voltas no trajeto, e também aprovou o caminho por onde passou. “Está realmente legal, mas mais do que a corrida vocês (Democrata) estão de parabéns pela iniciativa do evento. Tem tudo para crescer cada vez mais”, aposta.

Na próxima semana a organização começa a fazer a entrega dos kits para os atletas na Arena do Jacaré. Um dos organizadores da corrida, Marcelo Paiva, explica que “estamos finalizando os últimos detalhes dos brindes para divulgar os dias e horários. Em breve todos os detalhes estarão nas nossas redes sociais”, informa.

Com DFC