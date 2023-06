A abertura de um dos mais esperados eventos de esportes estudantis acontece neste sábado na Arena do Jacaré

O Colégio Batista Mineiro Sete Lagoas está promovendo atividades físicas e o aprendizado de virtudes socioemocionais entre seus estudantes e famílias. O evento, intitulado III School Games e Jogando e Brincando, busca a união da comunidade escolar e a prática esportiva. Os participantes terão a oportunidade de desfrutar de atividades culturais, esportivas e um piquenique. O projeto envolve estudantes do Maternal III ao 5º ano, que serão premiados com medalhas ao final dos jogos. O objetivo é fortalecer o aprendizado de virtudes, promover o trabalho em equipe e incentivar a prática esportiva.

Imagem: Divulgação/Rede Batista de Educação

Com o tema Together we are stronger, o Colégio Batista Mineiro Sete Lagoas incentiva seus estudantes e famílias à prática de atividades físicas e ao aprendizado de virtudes socioemocionais

O Colégio Batista Mineiro investe em projetos pedagógicos que visam à formação integral de seus estudantes, como a realização dos jogos, que contribuem para o aprendizado e vivência do esporte na vida das crianças e adolescentes.

Será um dia para celebrar a vida e a união de toda a comunidade escolar. A abertura do III School Games e do Jogando e Brincando será no dia será dia 1º de julho, sábado, das 8h30 às 11h30 para as famílias e os estudantes do Maternal ao 5º ano da instituição de ensino. Os ingressos serão trocados por produtos de limpeza, que serão doados para instituições assistenciais da cidade.

A direção do Colégio Batista Mineiro espera receber cerca de 1.000 pessoas, que participarão de diversas atividades culturais e esportivas, que estarão convidadas também para um piquenique que reunirá todos os presentes. Por isso, as famílias e os estudantes podem levar lanches e toalhas para forrar o gramado, para juntos se divertirem com a programação preparada com muito carinho para essa manhã.

Assim, a abertura do III School Games e do Jogando e Brincando simbolizará o objetivo deste evento estudantil: a união de toda a comunidade escolar, tanto no fortalecimento do aprendizado a respeito de virtudes quanto na prática esportiva. Para que o trabalho em equipe de todos os educadores, estudantes e famílias comece, é preciso lembrar-se de que nada acontece sem o esforço coletivo.



III School Games e Jogando e Brincando

O projeto esportivo e lúdico é coordenado pela equipe da Educação Física e envolve o trabalho em equipe de todos os educadores, estudantes e famílias. As atividades acontecerão no Colégio Batista Mineiro Sete Lagoas de 3 a 7 de julho.

Os estudantes do 1º ao 5º ano participam do School Games, e os do Maternal III ao 2º período participam do Jogando e Brincando. Todos os participantes serão premiados com uma medalha ao final dos jogos.

As atividades esportivas visam o entendimento e a prática das virtudes do caráter, do conhecimento contextualizado e prático, o reconhecimento e a valorização da cultura como parte da história da humanidade e, principalmente, neste momento, o incentivo à prática da atividade física, recreativa e competitiva inserida no meio social escolar, visando a aplicação e obediência às regras, considerando o respeito ao próximo, a veracidade, o domínio próprio e demais virtudes.

Com Comunicação Rede Batista de Educação