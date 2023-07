Internacional x Cruzeiro: a Raposa busca frear embalo do Internacional na temporada

Neste sabado (01), às 21h, o estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, será palco de um dos principais jogos da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Internacional receberá o Cruzeiro em um confronto que promete ser repleto de emoções e reencontros.

Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Para os torcedores, será uma oportunidade de rever jogadores importantes que vestiram as camisas de ambos os clubes em outros tempos. Do lado do Internacional, destaca-se a presença de William e Gilberto, enquanto o Cruzeiro contará com Maurício e o técnico Mano Menezes.

No entanto, as maiores emoções não ficaram restritas ao campo de jogo. O coordenador de futebol do Cruzeiro, Andrés D'Alessandro, ídolo e uma das principais figuras da história recente do Internacional, reencontrará seu ex-clube pela primeira vez como dirigente. Certamente, será um momento marcante para ele e para os torcedores.

No aspecto esportivo, o confronto ganha ainda mais importância, já que apenas três pontos separam as duas equipes na tabela do campeonato. O Cruzeiro ocupa a 12ª colocação, com 17 pontos, enquanto o Internacional, que mira uma vaga no G4, está na sexta posição, com 20 pontos somados.

Na preparação para o jogo, o técnico do Cruzeiro, Pepa, recebeu boas notícias. O zagueiro Luciano Castan, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo na última rodada contra o São Paulo, estará de volta ao time titular, ocupando a vaga de Reynaldo. No entanto, nem todas as notícias foram positivas para o treinador. O volante Wallisson apresentava dores no joelho direito e não foi relacionado para a partida, assim como o meia Daniel Jr, que foi contraído com uma lesão muscular na coxa esquerda. Além disso, o camisa 10 cruzeirense, Nikão, solicitou não participar do jogo, alegando que poderia ser melhor aproveitado por outra equipe no Campeonato Brasileiro.

Por sua vez, o Internacional vive um ótimo momento na temporada. A equipa comandada por Mano Menezes está invicta há nove jogos e apresenta um aproveitamento de 80% em casa. Nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão, o Colorado venceu quatro, incluindo confrontos contra Bahia, Vasco, Coritiba e América.

Mano Menezes, técnico do Internacional, poderá repetir a escalada que venceu o Independiente Medellín por 3 a 1 pela Libertadores durante uma semana. Essa será a primeira vez desde o campeonato gaúcho, há 140 dias, que o técnico poderá manter a mesma formação. No entanto, alguns jogadores poderão ser preservados devido ao desgaste físico, como Pedro Henrique, que está com uma lesão muscular na coxa direita, e Nico Hernández, que está suspenso. Duas novidades podem aparecer na lista de relacionados: Gabriel e o recém-contratado Enner Valencia, que treinaram normalmente e podem estar à disposição do treinador.

O jogo será transmitido pela Rádio Web Novidade, SporTV e Premiere, e promete ser um verdadeiro espetáculo de futebol, com reencontros, emoções e busca por três pontos importantes na tabela do campeonato. Os torcedores do Internacional e do Cruzeiro podem esperar uma partida intensa e cheia de rivalidade.

Da redação

Fonte: O Tempo