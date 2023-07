Guia de Jogos: Confira os horários e canais para não perder nenhum lance no sábado de competições!

Prepare-se para um sábado repleto de emoção e competições esportivas! A 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, os amistosos femininos de preparação para a Copa do Mundo, a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C prometem agitar os apaixonados pelo esporte.

Não perca nenhum lance desses jogos imperdíveis! Confira abaixo a lista de partidas e os canais de transmissão para acompanhar cada um deles.

Foto: Reprodução/Internet

Veja a lista de jogos que terão neste sábado e onde assistir:

Brasileirão Série A



16h - São Paulo x Fluminense - Premiere

18h30 - Bahia x Grêmio - Premiere

18h30 - Flamengo x Fortaleza - Premiere

21h - Internacional x Cruzeiro - SporTV e Premiere e Rádio Web Novidade

Brasileirão Série B



16h - Atlético-GO x Vila Nova - SporTV e Premiere

17h - Avaí x ABC - Band e Premiere

17h - Sampaio Corrêa x Criciúma - Band e Premiere

17h - CRB x Londrina - SporTV e Premiere

Brasileirão Série C



16h - Confiança x Ypiranga - Nosso Futebol e Nosso Futebol +

16h - São Bernardo x Botafogo-PB - Nosso Futebol e Nosso Futebol +

19h - Aparecidense x Manaus - Nosso Futebol +

19h - Paysandu x Brusque - DAZN, Nosso Futebol e Nosso Futebol +

Amistoso feminino



11h15 - Inglaterra x Portugal - ESPN

15h - Itália x Marrocos - Youtube

Da redação