Cruzeiro perde chances e empata com o Internacional fora de casa pelo Brasileiro

Internacional e Cruzeiro empataram por 0 a 0 neste sábado (1º), no Beira-Rio, em Porto Alegre. O jogo foi válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Foto: Iconsports



O Cruzeiro começou bem o jogo e teve boas oportunidades para abrir o placar, mas Wesley e Stênio não conseguiram finalizar as chances. Já na etapa complementar, o Inter apertou após a expulsão de Lucas Oliveira e poderia ter saído com a vitória se não fosse pela falta de mira e por uma grande defesa de Rafael Cabral.

Como ficou a classificação?



Com o resultado, o Cruzeiro fica na 12ª posição, com 18 pontos. O Inter agora é o sétimo com 21 pontos, mesma pontuação do São Paulo, que venceu o Fortaleza na rodada e entrou no G-6.

Batman torcedor do Inter



Quem apareceu no Beira-Rio foi um super-herói: o Batman. Fantasiado do personagem dos quadrinhos, um torcedor do Internacional disse que se vestia de personagem para "salvar o Colorado".

O jogo

O Cruzeiro começou dominante, tendo as melhores chances ofensivas na partida. O grande problema da equipe se manteve, o desperdício de oportunidades claríssimas de gol. Wesley e Stênio fizeram o mais complicado em seus lances, já que estavam de frente para a meta colorada.

Em um jogo disputado e "pegado", Internacional e Cruzeiro ficaram no 0 a 0, na noite deste sábado (1º), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida teve dois tempos distintos, com o Cruzeiro mais agressivo na etapa inicial, e o Internacional mais incisivo na etapa final. O Colorado se aproveitou da expulsão de Lucas Oliveira, em um lance que o árbitro até chegou a marcar pênalti, mas o VAR corrigiu o lance, que aconteceu fora da área do goleiro Rafael Cabral.

O primeiro tempo foi "pegado", com lances ríspidos pela forte disputa de bola entre os jogadores. O clube celeste teve bastante espaço nos primeiros 45 minutos, mas não soube aproveitar as falhas do Inter.

No segundo tempo as ações ficaram mais equilibradas até os 23 minutos,, com o Inter dando menos espaços ao Cruzeiro. Mesmo assim, o time celeste conseguiu criar algumas chances importantes, mas sem conseguir finalizar com qualidade.

Com a expulsão de Lucas Oliveira, aos 23 minutos do segundo tempo, o Inter cresceu e pressionou, já que tinha um jogador a mais. O Cruzeiro precisou "saber sofrer" para segurar o empate.

Dois gols perdidos de forma incrível



O Cruzeiro desperdiçou duas chances inacreditáveis logo no começo do primeiro tempo. Aos oito minutos, Wesley, com o gol aberto, perdeu a primeira oportunidade claríssima, após falha da defesa do Inter.

Três minutos depois, Stênio, na cara do goleiro John, chutou para fora, depois do bate-rebate dentro da área.

VAR invalida pênalti



Aos 21 minutos do segundo tempo, Lucas Oliveira derrubou Alemão, em contra-ataque do Inter. O árbitro Wagner do Nascimento Magalhães marcou pênalti, mas o VAR entrou em ação e invalidou a penalidade, já que houve falta, mas fora da área.

Apesar da invalidação do penal, Lucas Oliveira recebeu o segundo amarelo, e acabou expulso, aos 23 minutos.

Aránguiz cobrou a falta, mas chutou por cima do gol de Rafael Cabral.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 0 x 0 CRUZEIRO

- Data do jogo: 1º de julho de 2023, sábado

- Horário: 21h (horário de Brasília)

- Duração: 108 minutos (53 + 55)

- Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no Brasil

- Público: 23.923 torcedores (19.365 pagantes)

- Renda: R$ 523.386,00

- Competição: Campeonato Brasileiro (13ª rodada)

- Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa/RJ)

- Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

- VAR: Wagner Reway (VAR-Fifa/PB)

Cartões amarelos: Alan Patrick, Renê, Johnny, Gabriel Mercado, Fabrício Bustos, Vitão (Internacional), Marlon, Bruno Rodrigues (Cruzeiro)

Cartão vermelho: Lucas Oliveira (Cruzeiro)

Internacional: John; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Rômulo e Johnny; Maurício (Charles Aránguiz, 19/2ºT), Alan Patrick (Jean Dias, 18/1ºT) (Lucca, 36/2ºT) e Wanderson; Luiz Adriano (Alemão, 18/2ºT).

Técnico: Mano Menezes.

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Filipe Machado e Mateus Vital; Wesley (Neto Moura, 38/2ºT), Bruno Rodrigues (Henrique Dourado, 50/2ºT) e Stênio (Neris, 26/2ºT).

Técnico: Pepa.

Próximos jogos do Internacional

Fluminense x Internacional, pelo Brasileirão, no Rio de Janeiro - 9 de julho (domingo), às 16h (horário de Brasília).

Internacional x Palmeiras, pelo Brasileirão, em Porto Alegre - 16 de julho (domingo), às 18h30 (horário de Brasília).

Próximos jogos do Cruzeiro

Vasco da Gama x Cruzeiro, pelo Brasileirão, no Rio de Janeiro - 8 de julho (sábado), às 18h30 (horário de Brasília).

Cruzeiro x Coritiba, pelo Brasileirão, em Belo Horizonte - 16 de julho (domingo), às 11h (horário de Brasília).

Da Redação com Superesportes