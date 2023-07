Atlético sai na frente, mas América busca empate em clássico agitado pelo Brasileiro

Atlético e América empataram por 2 a 2 na tarde deste domingo (2) no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, Zaracho e Hulk marcaram para o Galo; e na segunda etapa, Mastriani marcou duas vezes para empatar o clássico.

Foto: Pedro Souza/Atlético

Com o empate, o Atlético vai a 20 pontos e sobe uma posição, ficando em 10º na tabela. O América, por sua vez, foi a 9 pontos mas segue em 19º na classificação da Série A.

O próximo jogo do Galo será no sábado (8), também no Gigante da Pampulha. Os comandados de Felipão terão pela frente o Corinthians de Luxemburgo. Será uma espécie de revanche para os mineiros, que caíram para os paulistas na Copa do Brasil.

O Coelho, por sua vez, vai até o Sul do país. No Couto Pereira, Mancini e seus comandados enfretarão o desesperado Coritiba. As duas equipes buscam evitar o rebaixamento.

Homenagem especial

Antes de a bola rolar no Gigante da Pampulha, o massagista Belmiro recebeu homenagem especial do Atlético. Após 55 anos de serviços prestados ao clube, ele esteve em campo pela última vez na carreira.

Bel, como é conhecido, recebeu uma placa das mãos do presidente Sérgio Coelho e teve o nome gritado pela torcida atleticana.

Estreia de Scolari



A partida também marcava a estreia de Luiz Felipe Scolari como mandante. Desde que assumiu o comando técnico do Atlético, ele só trabalhou fora de casa. Em três jogos, foram dois empates e uma derrota.

Baixa importante nos dois times



Sem chamar atenção de imprensa e torcedores, o técnico Felipão comandou as atividades da semana sem a presença do atacante Paulinho entre os titulares. Por motivo contratual, ele ficou impossibilitado de atuar neste domingo.

O novo vínculo do jogador de 22 anos com o Alvinegro, agora em definitivo, só poderá ser registrado nesta segunda-feira (3), já que a Confederação Brasileira de Futebol não abre as portas nos fins de semana.

O mesmo aconteceu no Coelho. O atacante Everaldo também não pôde estar em campo pelo mesmo motivo. Emprestado anteriormente pelo Corinthians, agora ele pertence ao Alviverde.

Gol no início



Logo aos cinco minutos de bola rolando, quem abriu o placar foi o time mandante. O meia Zaracho aproveitou cruzamento vindo da esquerda e, num belo chute, estufou a rede americana. A torcida do Galo foi à loucura com o tento do argentino.

Este foi o gol 18 de Zaracho pelo clube; o segundo na atual temporada. Contratado em 2020, ele completou 142 partidas pelo Atlético no clássico.

Pressão do América



Nos minutos seguintes, o América partiu para cima para empatar a partida. O time variava ligações diretas e bola de pé em pé para tentar chegar ao gol de Everson. A bola aérea, nos escanteios, também deram trabalho para o goleiro atleticano.

Bomba de Hulk



Aos 19, Hulk cobrou falta de longa distância. A bomba do camisa 7 obrigou Mateus Pasinato a fazer grande defesa e espalmar a bola.

Atlético amplia



Aos 27 minutos, aproveitando bobeada da defesa do América, o paraibano deixou o dele. Levando a bola até conseguir bom ângulo para chutar, o artilheiro chutou cruzado e corru para o abraço. Este foi o gol 86 de Hulk pelo clube; o 21º apenas em 2023.

Cabe lembrar que o tento foi o 50º do atacante apenas no Mineirão. Há um bom tempo ele vinha perseguindo mais esta marca, mas acabou passando em branco nos últimos jogos no Gigante.

América com perigo!



Aos 33 e também aos 40 minutos, o América quase diminuiu o prejuízo; nas duas vezes, com Danilo Avelar. Na primeira, num chutaço já na grande área, eleviu a bola desviar no defensor adversário e ir para escanteio.

Na segunda, a bola foi cruzada na área. Maidana cabeceou para o chão e o goleiro do Galo faz uma defesa muito difícil. No rebote, Avelar chutou e o zagueiro Maurício Lemos tirou em cima da linha.

Felipão expulso



Já nos acréscimos do primeiro tempo, o técnico atleticano acabou expulso. Após reclamar bastante com o árbitro do jogo, Felipão recebeu o cartão vermelho.

Coelho diminui



Nos 20 primeiros minutos da segunda etapa, quem esteve melhor em campo foi o América. Isso, inclusive, foi motivo para os visitantes diminuírem o marcador e levarem bastante perigo em quatro outras oportunidades.

Para se ter ideia, aos 17 minutos eram 11 finalizações do Alviverde contra apenas duas do Alvinegro.

O gol saiu aos 13. Danilo Avelar cruzou da esquerda, Mastriani ganhou de Jemerson e cabeceou para o fundo da rede.

Primeiro ataque atleticano



A primeira boa jogada ofensiva do Atlético na etapa complementar só aconteceu aos 24 minutos. Hulk lançou Patrick, numa bela enfiada, mas o meia tropeçou e não conseguiu superar a defesa do América, já na grande área.

Empate do América!



Aos 26, Mastriani, de letra, deixou tudo igual no Mineirão. No momento em que o Coelho era dono das ações, o empate aconteceu, de forma merecida. E com um golaço!

Emoção nos minutos finais



Com o placar empatado, o Atlético buscou mais ações ofensivas, mas também cedeu espaço ao América para revidar. Apesar das ações criadas de ambos os lados, o placar no Mineirão terminou em igualdade.

Hulk também leva o vermelho



Logo após o apito final, Hulk foi até a arbitragem e reclamou muito com o árbitro Wilton Pereira Sampaio. Ele recebeu um cartão amarelo ainda no primeiro tempo, mas levou nova advertência e recebeu o vermelho mesmo com o fim do jogo.

Assim como Felipão, ele não estará em campo diante do Corinthians na próxima rodada.

Atlético 2x2 América

Atlético: Everson; Mariano, Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Edenílson, Battaglia, Igor Gomes (Alan Kardec) e Zaracho (Patrick); Pavón (Vargas) e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari

América: Mateus Pasinato; Marcinho (Marlon), Iago Maidana, Eder e Danilo Avelar; Juninho, Breno (Benitez), Lucas Kal (Wanderson) e Martinez; Felipe Azevedo (Rodrigo Varanda) e Aloísio (Mastriani). Técnico: Vagner Mancini.

Gols

Zaracho (1 min 1ºT), Hulk (27 min 1ºT) do Atlético

Mastriani (12 min 2ºT e 26 min 2ºT) do América

Cartões Amarelos

Hulk; Alan Kardec (Atlético)

Benitez (América)

Motivo: 13ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 2 de julho de 2023 (domingo), às 16h

Local: Mineirão, em Belo Horizonte-MG

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Leone Carvalho Rocha

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa)

Público: 34.507 torcedores

Renda: R$ 1.525.007,80

Da Redação com Itatiaia