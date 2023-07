Disputa acirrada na chave Sete Lagoas do Campeonato Municipal de Futebol Amador

Uma disputa acirrada no grupo de Sete Lagoas é o destaque do Campeonato Municipal de Futebol Amador após a conclusão da 3ª rodada da competição. Cinco equipes chegam à metade da primeira fase com excelentes chances de classificação para a semifinal. Na chave regional o destaque é o Cachoeirense, que lidera de maneira isolada.

Foto: Vinícius Oliveira

A terceira rodada foi encerrada na noite desta segunda-feira, 3. Nas seis partidas foram marcados 11 gols e o destaque foi a vitória do Cachoeirense por 3 a 1 sobre o Democrata (sub-20). Os times União Alvorada, Montreal, Ideal e River continuam invictos no campeonato.

A competição reúne 12 equipes divididas em dois grupos. A chave de Sete Lagoas tem: River, Ideal, Democrata (Sub-20), Coritiba, Montreal e União Alvorada. Já a regional chega com: Paraopeba, Cachoeirense, Inhaumense, Sertanejo (Prudente de Morais), Cristalino (Pompéu) e São Sebastião de Pindaíbas. O regulamento define que as duas chaves se enfrentam e os dois mais bem classificados de cada uma disputam uma vaga na final.

Como é de tradição, a 3ª rodada será aberta no próximo sábado, 8 de junho, e terá continuidade domingo, 9, e segunda-feira, 10 (confira tabela abaixo). "No próximo domingo teremos um evento destaque na cidade que é a Corrida do Democatra. São mais de mil inscritos nesta festa do esportes que terá largada e chegada na Arena do Jacaré. Em funçã disso, os jogos do domingo serão disputado à tarde", explica Delson Soares "Socó", coordenador do campeonato.

O Campeonato Municipal de Futebol Amador é coordenado pela Socó Esportes, e tem o apoio do Democrata e da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal Adjunta de Esportes e Lazer, e da Liga Eclética Desportiva de Sete Lagoas. Todas as informações da competição podem ser acessadas no perfil do Instagram @campeonatoamador7l.

1ª RODADA

Cachoeirense 1 x 4 União Alvorada

São Sebastião 1 x 3 Democrata (sub-20)

Paraopeba 0 x 2 Curitiba

Sertanejo 0 x 1 River

Inhaumense 0 x 2 Montreal

Ideal 1 x 1 Cristalino

2ª RODADA

Inhaumense 0 x 0 River

Ideal 1 x 0 São Sebastião

Paraopeba 2 x 2 Montreal

União Alvorada 2 x 1 Cristalino

Sertanejo 2 x 0 Democrata (Sub-20)

Cachoeirense 1 x 0 Curitiba

3ª RODADA

Cachoeirense 3 x 1 Democrata (sub-20)

Curitiba 2 x 1 Inhaumense

Sertanejo 0 x 1 Ideal

River 0 x 0 Cristalino

Paraopeba 1 x 1 União Alvorada

São Sebastião 0 x 1 Montreal

4ª RODADA – Arena do Jacaré

Sábado, 8 de julho

14h –Democrata (sub-20) x Inhaumense

15h45 – Ideal x Cachoeirense

Domingo, 9

14h - Cristalino x Curitiba

15h45 - União Alvorada x São Sebastião

Segunda-feira, 10

19h15 - Montreal x Sertanejo

21h - Paraopeba x River

Com Prefeitura de Sete Lagoas