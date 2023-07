Chantagem: Polícia Civil realiza operação para investigar crime de suposta amante de goleiro do Atlético

A Polícia Civil cumpriu, na última sexta-feira (30) mandado de busca e apreensão na casa de uma mulher que estaria chantageando o goleiro do Atlético Éverson. A autora seria amante do jogador, e teria gravado vídeos com seus encontros.

Foto: Ivan Storti / Santos FC / ilustração

A informação foi divulgada pelo jornalista Léo Dias, do Metrópoles. Segundo a publicação, a amante usava os vídeos como chantagem e as gravações teriam chegado a esposa do jogador. Éverson procurou a Polícia Civil, onde o caso segue em investigação.

Em nota, a corporação confirmou que foi realizado mandado de busca e operação na casa da amante, que não teve a identidade revelada: “A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que, por meio do Departamento Estadual de Investigação de Operações Especiais (Deoesp), cumpriu, no dia 30/06 mandado de busca e apreensão na residência de uma mulher. Ela é suspeita de praticar extorsão contra o goleiro. No local foram apreendidos computadores e aparelhos celulares que serão periciados. Mais informações serão repassadas após a conclusão do inquérito para não atrapalhar as investigações.”

A assessoria de Éverson não se pronunciou sobre o caso, informa o colunista.

Da redação com Metrópoles