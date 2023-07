Jogador do Corinthians é agredido por torcedores em motel na Zona Oeste de São Paulo

Torcedores de uma organizada do Corinthians invadiram um quarto de motel na madrugada desta terça-feira (04), localizado na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, e agrediram o meia Luan, jogador do clube. O incidente ocorreu quando os torcedores conseguiram encontrar o atleta no local.

Foto: Reprodução/Corinthians

Luan estava acompanhado de amigos e quatro mulheres no motel quando foi cercado pelos torcedores. Relatos afirmam que ele sofreu agressões na região das costelas, mas está bem. O clube acionou a polícia e colocou seu departamento jurídico à disposição para lidar com a situação.

O incidente ganhou destaque quando vazaram áudios de funcionários do motel confirmando uma agressão contra Luan. As informações foram inicialmente confirmadas pelo site GE e posteriormente pela reportagem do Itatiaia.

O presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves, entrou em contato com o delegado Cesar Saad, da Delegacia de Repressão aos Delitos Esportivos, para relatar o ocorrido. Saad afirmou que o clube não conseguiu entrar em contato com o jogador ou seu representante, mas já acionou o departamento jurídico para tratar do assunto.

No vídeo, os agressores cobram o jogador e pedem para ele sair do time.

Essa agressão ocorre em um momento em que Luan está na baixa no clube. Recentemente, ele fez uma avaliação de sua passagem pelo Corinthians desde 2020, pedindo mais oportunidades. No entanto, o técnico Vanderlei Luxemburgo afirmou no último domingo que não utilizou o jogador devido à falta de apoio da torcida.

Luan, cujo contrato com o Corinthians vai até a final desta temporada, não atua pelo clube desde fevereiro do ano passado. Em sua passagem pela equipe, ele disputou 80 jogos, marcou 11 gols e fez cinco assistências.

Contratado em 2020 por R$ 28,9 milhões, Luan foi considerado um dos principais reforços na reformulação do Corinthians. No entanto, ele não conseguiu apresentar um bom desempenho com a camisa alvinegra e perdeu espaço no elenco, treinando atualmente em horários alternativos no CT Joaquim Grava.

O Corinthians divulgou uma nota repudiando a covarde agressão sofrida por Luan e reiterou seu apoio ao jogador. O clube está tomando as medidas legais necessárias e espera que os responsáveis ​​sejam identificados e punidos.

Veja a nota na íntegra:

O Sport Club Corinthians Paulista recebeu com tristeza e indignação a informação de que o atleta Luan foi agredido por supostos torcedores na madrugada desta terça-feira (04), em São Paulo.



O clube acompanha a apuração dos fatos e está oferecendo todo o suporte necessário ao… pic.twitter.com/7PD1ixwwRw — Corinthians (@Corinthians) July 4, 2023

Fontes: Itatiaia e G1