Guia de Jogos: Quartas de Final da Copa do Brasil e do Brasileirão Série B; veja onde assistir

Nesta quarta-feira, o mundo do futebol brasileiro está fervendo com as emocionantes quartas de final da Copa do Brasil e os empolgantes jogos do Brasileirão Série B, que prometem agitar o cenário esportivo nacional. Os torcedores de todo o país estão ansiosos para presenciar os embates decisivos que definirão os semifinalistas do torneio mais prestigioso do país.

Foto: Reprodução/Internet/iStock

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje:

Copa do Brasil

19h30 - São Paulo x Palmeiras - Amazon Prime Video

21h30 - América-MG x Corinthians - Amazon Prime, TV Globo, Premiere e SporTV

21h30 - Flamengo x Athletico - Amazon Prime Video, TV Globo, Premiere e SporTV

Brasileirão Série B

19h - CRB x Sport - SporTV e Premiere

Da redação