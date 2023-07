Extorsão contra goleiro do Atlético-MG: Suspeita quebra o silêncio e conta sua versão dos fatos

Suspeita de extorquir dinheiro de goleiro do Atlético nega crimes e diz que ele prometia se separar para casar com ela, Fabiana Coelho de Sousa concedeu uma entrevista coletiva com os advogados nesta manhã e disse que eles mantinham caso há 2 anos. Ela foi alvo de busca e apreensão no dia 30, após o goleiro do Atlético-MG denunciá-la à polícia.

Fotos: Reprodução/ TV Globo/Atlético - MG

A mulher de 40 anos suspeita de extorquir dinheiro do goleiro Éverson, do Atlético-MG, negou ter cometido crimes e afirmou ter um caso com ele há dois anos. Ela concedeu uma entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (5).

No dia 30, um mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa da mulher no bairro Céu Azul, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, após determinação judicial de uma juíza de Lagoa Santa, na Grande BH. Celulares, computador e camisas autografadas por Éverson foram apreendidos.

A fotógrafa Fabiana Coelho de Sousa disse nesta quarta que soube da carreira do jogador em 2021, por meio do filho dela, de 17 anos, "atleticano fanático". Ela mandou uma mensagem para ele pelas redes sociais e, a partir de então, iniciaram uma conversa.

Foto: Reprodução/TV Globo

Ainda segundo Fabiana, a conversa começou a partir de um perfil extraoficial de Éverson. Eles saíram juntos pela primeira vez, de acordo com ela, em 22 de junho de 2021 – data que ela tatuou no braço. Ele era casado com outra mulher na época.

O relacionamento, ainda de acordo com Fabiana, ia bem até junho deste ano. Ela disse que o goleiro prometia se separar da mulher e que, quando ela cobrou por atitudes concretas, "tudo mudou".

Ela afirmou que nunca pediu dinheiro ou ameaçou o goleiro, mesmo tendo muitos materiais no computador e no celular "que comprovam tudo que ela está falando".

"Estava com o Éverson, amor. O goleiro, pra mim, não existia. [...] Eu não quero estar com o goleiro, quero estar com a pessoa, o ser humano", disse Fabiana.

Fabiana disse que durante esses dois anos eles mantiveram uma relação carinhosa, que se chamavam de "lindo" e "linda", gostavam de tomar vinho juntos e se homenageavam com trechos da canção "Eu Juro", do cantor Ferrugem.

Argumenta, ainda, que somente queria manter uma relação pública com o jogador e que não esperava todo esse impacto em sua vida. Diz que o filho dela não está indo à escola e que os dois estão sem o computador que usam para estudar e trabalhar, que foi apreendido pela polícia.

"Ele dizia que sentia o amor puro e verdadeiro, porque eu não pedia nada pra ele. [...] Vê o tamanho da minha casa e diz se condiz com a vida de uma mulher que está com um jogador de futebol há dois anos", completou a suspeita.

A defesa de Fabiana ainda mostrou ingressos para partidas do Atlético que teriam sido fornecidas pelo goleiro. Disse que frequentava o camarote dos atletas e que via a esposa do jogador, mas que fingia não a conhecer e que, quando perguntada, dizia que um amigo fornecia as entradas para ela.

A assessoria do goleiro disse que ele não vai se manifestar sobre o assunto.

Éverson atua no Clube Atlético Mineiro desde 2020 e esteve presente em importantes conquistas do clube, como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil de 2021. Participou, também, de jogos da Seleção Brasileira em 2021, nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Da redação com G1