América vence Corinthians e abre vantagem na Copa do Brasil

O América venceu o Corinthians por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (5) na primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. No estádio Independência, em Belo Horizonte, o capitão americano Juninho marcou o tento da vitória ainda na etapa inicial. Além do camisa 8, outro destaque do time foi o goleiro Matheus Pasinato, com diversas defesas difíceis em todo o confronto.

Foto: Mourao Panda/América

As equipes voltam a se encontrar no sábado da próxima semana, dia 15 de julho, na Neo Quimica Arena, em São Paulo. Além da briga por uma vaga na semifinal, está em jogo também a premiação de R$ 9 milhões pela classificação. O Coelho tem a chance de avançar mesmo com empate. Se o Timão vencer por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis.

Premiação milionária na Copa do Brasil

Mesmo entrando na competição em fases diferentes, América e Corinthians já faturaram premiações milionárias com a participação na Copa do Brasil até então. Como base de comparação, cada um recebeu R$ 4,3 milhões só pela chegada às quartas de final.

Somando as participações de cada um, o Coelho recebeu cerca de R$ 13 milhões, enquanto o Timão faturou quase R$ 10 milhões.

Confira as premiações de cada fase para clubes da Série A:

- Primeira fase: R$ 1,4 milhão

- Segunda fase: R$ 1,7 milhão

- Terceira fase: R$ 2,1 milhões

- Oitavas de final: R$ 3,3 milhões

- Quartas de final: R$ 4,3 milhões

- Semifinal: R$ 9 milhões

- Campeão: R$ 70 milhões

- Vice-campeão: R$ 30 milhões

Próximos compromissos

Após a partida, América e Corinthians agora passam por uma "maratona" dentro da temporada 2023. No sábado (8), o Coelho visita o Coritiba pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, e na terça-feira (11), vai ao Chile jogar contra o Colo-Colo no primeiro jogo dos playoffs da Copa Sul-Americana.

O Timão entrará em campo nos mesmos dias e pelas mesmas competições. A equipe paulista continua em Belo Horizonte, onde encara o Atlético no sábado pelo Brasileirão. Já na terça, o compromisso será em casa, diante do Universitario-PER, pelos playoffs da Sul-Americana.

Após os dois compromissos, América e Corinthians farão a partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil em São Paulo, no sábado (15).

América tem a bola, mas quem oferece perigo é o Corinthians

Os primeiros momentos do jogo tiveram a bola concentrada com o América, o que vem sendo tendência nas partidas em casa. Entretanto, o Coelho encontrou um rival fechado no meio, o que prejudicou a criatividade americana na articulação.

Apesar das tentativas também pelos lados, o América demorou para oferecer perigo. Do outro lado, o Corinthians explorou a velocidade nas jogadas de ataque e aos poucos foi ganhando campo.

Valentia recompensada com o gol



Aos 30 minutos da primeira etapa, quando o América já chegava mais perto do gol de Cássio, as tentativas de criação foram recompensadas. De forma surpreendente, Juninho surgiu dentro da área para receber passe preciso de Lucas Kal. Bastou um leve tapa de perna canhota para tirar as chances de defesa do goleiro corintiano.

Timão sente o baque e sofre para reagir

Mesmo com a vantagem no placar, o América não recuou as linhas em um primeiro momento e continuou tentando empurrar o Corinthians contra o próprio gol. Essa, inclusive, foi a toada dos 15 minutos finais do primeiro tempo.

Entretanto, mesmo sem tanta organização, o Corinthians buscou o empate. Especialmente pelos lados do campo, com Fágner, Fabio Santos e Róger Guedes, o Timão tentava atacar o Coelho e criou chances de perigo. com destaque para finalizações do camisa 10 corintiano. Apesar do esforço, a vitória americana se manteve até o intervalo.

Pasinato em mais um 'dia de santo'

O goleiro Matheus Pasinato fez intervenções importantes a favor do América no primeiro tempo, mas no segundo, ele foi um dos grandes destaques. Isso porque tanto Coelho como Timão já começaram a etapa final "ligados no 220", acelerando o jogo e chegando mais vezes ao gol adversário.

Por um lado, o América pecou na pontaria; mas por outro, o Corinthians acertou o gol várias vezes. A equipe paulistana só não contava com mais uma atuação de destaque de Pasinato, que fez ao menos três defesas muito difíceis.

Corinthians se lança, mas não consegue marcar

Já nos 30 minutos finais de jogo, a equipe paulista se lançou com mais intensidade ao ataque, porém usando as mesmas táticas do primeiro tempo: Fágner e Fábio Santos pelas laterais e Róger Guedes criando pela esquerda.

Além de boas defesas de Pasinato, o Corinthians parou na boa postura defensiva do Coelho. O meio-campo ficou mais "povoado' e as saídas usavam a velocidade de Everaldo pela direita, criando dores de cabeça para a zaga do Timão. Muito ansioso pelo gol de empate, o Corinthians não deixou de tentar, mas o jogo ganhou contorno final com honrarias ao arqueiro americano.

Lesão de atacante

Em arrancada no fim do jogo, Aloísio correu, mas sentiu uma lesão na coxa. O jogador ficou em campo apenas para não deixar a equipe com um a menos, mas era figura decorativa. Apesar disso, o Coelho segurou a pressão e garantiu a vantagem na Copa do Brasil.

América 1 x 0 Corinthians

América

Mateus Pasinato; Marlon, Iago Maidana, Éder e Danilo Avelar (Nicolas); Juninho, Lucas Kal, Emmanuel Martinez (Wanderson) e Martín Benítez (Pedrinho); Everaldo (Felipe Azevedo) e Gonzalo Mastriani (Aloísio). Técnico: Vagner Mancini.

Corinthians

Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos; Fausto Vera (Maycon), Gabriel Moscardo e Ruan Oliveira (Matheus Araújo); Adson (Guilherme Biro), Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Gol

Juninho (30 min 1ºT) do América

Cartões amarelos

Adson, Gabriel Moscardo (Corinthians)

Marlon (América)

Motivo: jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil

Data e horário: quarta-feira, 5 de julho de 2023, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ) e Kleber Lucio Gil (SC)

VAR: Wagner Reway (Fifa/PB)

Da Redação com Itatiaia