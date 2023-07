Praça do Arara oferece aulas esportivas e culturais gratuitas à população

Reforçando o compromisso da Prefeitura de Sete Lagoas no apoio ao esporte, foi celebrado entre o Município e o Centro de Apoio à Vida Raio de Luz o Termo de Autorização de Uso nº 008/2023, intermediado pela Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer. O termo trata da cessão do complexo esportivo do Arara, no bairro Orozimbo Macedo, por um ano, de 4 de julho de 2023 à 4 de julho de 2024.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Após ser contemplada com a instalação de lâmpadas de LED, como parte do projeto da troca da iluminação que já abrange quase 50% da cidade, o local já é sede de aulas esportivas e culturais como, por exemplo, capoeira, ginástica e forró, envolvendo toda a comunidade, de forma gratuita.

De acordo com o termo, a Comunidade Raio de Luz ficará responsável pelos agendamentos para a utilização da quadra pela comunidade e manutenção de todo o local. Além disso, a intenção é ampliar o projeto, com a inserção de outras modalidades que fomentem o esporte e a cultura. Na pauta já estão basquete, futsal masculino e feminino, adulto e infantil, dança do ventre e hip hop. “Nossa missão é oferecer oportunidades e incentivo cultural, social e educacional, elevando a autoestima e interação social por meio de ações assistenciais”, comenta Glaziela Gonçalves, presidente da comunidade Raio de Luz.

Por sua vez, a Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer continua apoiando a entidade na doação de materiais esportivos como colchonetes para as aulas de ginástica e bolas para as aulas de futebol. Nosso objetivo é envolver a comunidade do bairro Orozimbo Macedo e adjacências em oportunidades de aprender uma dança ou praticar um esporte. Confiamos no potencial dos voluntários da Comunidade Raio de Luz. Faremos o que for necessário para que tudo funcione dentro das nossas expectativas", ressalta o secretário adjunto municipal de Esportes e Lazer, Marcelo Cooperseltta.

Raio de Luz

O Centro de Apoio à Vida Raio de Luz é uma ONG que tem como prioridade ocupar o tempo de jovens e adolescentes com atividades a fim de tirá-los da vulnerabilidade das ruas. Além dos projetos esportivos e culturais, outras ações assistências a famílias como atendimentos psicológicos também são oferecidos. Para participar de algum dos projetos ofertados pela ONG, visite a sede na rua Majolo Mariano Machado, 497, Interlagos II.

Com Prefeitura de Sete Lagoas