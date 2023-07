Globo transmitirá Atlético x Palmeiras para todo o Brasil pela Libertadores

Apesar do histórico de vantagens (além de uma relação umbilical mal explicada) com o Flamengo, a TV Globo preferiu escolher Galo e Palmeiras como jogo a ser transmitido pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América, em agosto.

Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press

Dona dos direitos de transmissão da Libertadores na TV aberta, a Globo só poderia escolher uma partida deste mata-mata para transmitir para todo o Brasil. Após o sorteio feito pela Conmebol na quarta-feira (5), a partida do Galo foi escolhida pela emissora. A bola rola nos dias 2 e 9 de agosto, às 21h30.

Pelo contrato, a transmissão das oitavas não poderá ser dividida por praças, ou seja, a TV Globo não poderia colocar Atlético e Palmeiras para o estado de Minas Gerais, enquanto o resto do país acompanha a partida entre Flamengo e Olimpia-PAR. A emissora precisou escolher apenas um duelo.

Dessa forma, o jogo do Flamengo nas oitavas de final deve ser transmitido pela ESPN, que tem os direitos da competição no canal fechado. A tabela detalhada com os canais ainda não foi divulgada pela Conmebol, mas quem também comprou os direitos da Libertadores é a Paramout Plus, que pode passar alguns jogos no streaming.

Da redação com O Tempo