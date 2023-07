Copa do Mundo Feminina: dias, horários e onde assistir aos jogos do Brasil

A ansiedade dos fãs do futebol feminino está cada vez maior, pois a Copa do Mundo Feminina está prestes a começar. Com início marcado para o dia 20 de junho e duração até 20 de agosto, o torneio será realizado na Nova Zelândia e na Austrália. A Seleção Brasileira já está no país desde o dia 4 de julho e os treinamentos tiveram início nesta quinta-feira (6), na cidade de Gold Coast, na Austrália.

Foto: Reprodução/ Thais Magalhães/CBF

O Brasil foi sorteado para o Grupo F do campeonato, ao lado das equipes da França, Jamaica e Panamá. Todas as partidas da fase de grupos serão disputadas na Austrália. A estreia das jogadoras brasileiras será contra o Panamá, em um confronto que acontecerá no dia 24 de julho.

Para os torcedores que desejam acompanhar os jogos do Brasil, as opções de transmissão são variadas. No Brasil, as partidas serão transmitidas pela Cazé TV, canal do streamer Casimiro Miguel no Youtube, e pelo FIFA+, o streaming oficial da FIFA, que estará disponível gratuitamente. Além disso, a TV Globo transmitirá os três confrontos da Seleção Brasileira pelo Grupo F na TV aberta. Os canais Sportv, Globoplay e o portal Ge.com, da Rede Globo, também transmitirão um total de 19 jogos da fase de grupos e outros 15 jogos do mata-mata.

Veja partidas do Brasil:



Brasil x Panamá - 24 de julho - 8h (de Brasília) - Globo/ SporTV/ GE.com/ Globoplay

Brasil x França - 29 de julho - 7h (de Brasília) - Globo/ SporTV/ GE.com/ Globoplay

Brasil x Jamaica - 2 de agosto - 7h (de Brasília) - Globo/ SporTV/ GE.com/ Globoplay

Próxima fase

As duas primeiras colocadas de cada grupo avançam para a fase de mata-mata. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação de 30 minutos e, se necessário, pênaltis.

Oitavas de final



Jogo 1 - 1º colocado do Grupo A x 2º colocado do Grupo C - 05/08 – 2h (de Brasília)

Jogo 2 - 1º colocado do Grupo E x 2º colocado do Grupo G - 05/08 – 23h (de Brasília)

Jogo 3 - 1º colocado do Grupo C x 2º colocado do Grupo A - 05/08 – 5h (de Brasília)

Jogo 4 - 1º colocado do Grupo G x 2º colocado do Grupo E - 06/08 – 6h (de Brasília)

Jogo 5 - 1º colocado do Grupo B x 2º colocado do Grupo D - 07/08 – 7h30 (de Brasília)

Jogo 6 - 1º colocado do Grupo F x 2º colocado do Grupo H - 08/08 – 8h (de Brasília)

Jogo 7 - 1º colocado do Grupo D x 2º colocado do Grupo B - 07/08 – 4h30 (de Brasília)

Jogo 8 - 1º colocado do Grupo H x 2º colocado do Grupo F - 08/08– 5h (de Brasília)

Quartas de Final



Jogo A - Vencedor do Jogo 1 x Vencedor do Jogo 2 - 10/08 – 22h (de Brasília)

Jogo B - Vencedor do Jogo 3 x Vencedor do Jogo 4 - 11/08 – 4h30 (de Brasília)

Jogo C - Vencedor do Jogo 5 x Vencedor do Jogo 6 - 12/08 – 4h (de Brasília)

Jogo D - Vencedor do Jogo 7 x Vencedor do Jogo 8 - 12/08 – 7h30 (de Brasília)

Semifinal



Jogo I - Vencedor do Jogo A x Vencedor do Jogo B - 15/08 – 5h (de Brasília)

Jogo II - Vencedor do Jogo C x Vencedor do Jogo D - 16/08 – 7h (de Brasília)

Disputa do 3º Lugar



19/08 – 5h (de Brasília)

Final



20/08 – 7h (de Brasília)

Da redação com Itatiaia