O Cruzeiro mostrou porque é um dos melhores visitantes da Série A do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado (8), em São Januário, no Rio de Janeiro, a Raposa bateu o Vasco por 1 a 0 e colou no G6 do Campeonato Brasileiro.

O gol da vitória cruzeirense foi marcado no final do primeiro tempo, com Felipe Machado cobrando falta. Este foi o sexto jogo seguido fora de casa, que o Cruzeiro não sabe o que é perder.

Foto: Staff Images/Cruzeiro

Como fica

Com a vitória, o Cruzeiro sobe na tabela de classificação, chegando aos 21 pontos, colando no G6 do Campeonato Brasileiro. A Raposa soma seis vitórias, três empates e cinco derrotas, em 14 jogos.

O Vasco vive uma crise sem precedentes. Com nove pontos, o Cruz-maltino segue cada vez mais afundado na zona de rebaixamento, podendo encerrar a rodada na vice-lanterna, dependendo da combinação de resultados.

Próximos jogos



O próximo confronto do Vasco será o América, no fim de semana seguinte, fora de casa. Mas o Coelho encara o Corinthians, pela Copa do Brasil e o jogo está sem data definida. Sendo assim, o Cruz-maltino volta a campo só na semana do dia 23 de julho, diante do Athletico. Terá quase uma pré-temporada para entrar no eixos.

Já o Cruzeiro retorna no próximo domingo (16), diante do Coritiba, às 11h (de Brasília), em confronto marcado para o Estádio Independência.

Visitante indigesto



Com mais uma vitória, o Cruzeiro chegou ao sexto jogo sem saber o que é perder fora de Minas Gerais. Inclusive, a única derrota até aqui foi na estreia na Série A, por 2 a 1, para o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Ao todo, dos 21 pontos no torneio, o Cruzeiro fez 12 pontos como visitante. Este foi o terceiro jogo seguido no Brasileiro sem derrotas.

Vasco sem gols em São Januário



O calvário do Vasco parece não ter fim. Esta foi a quarta partida que a equipe mandou em seu estádio, São Januário, e a quarta derrota. E o pior: o Cruz-maltino sequer balançou as redes da Colina Histórica.

Para completar, em todos os quatro confrontos no estádio, derrota por 1 a 0. Antes do Cruzeiro, perdeu para Bahia, Santos e Goiás, todos rivais diretos na briga contra o rebaixamento.

Primeiro tempo quase sem emoção



Os primeiros 45 minutos disputados em São Januário foram reflexo do que se via ao redor; Com o Vasco punido com portões fechados por quatro jogos, a emoção pouco apareceu no Rio de Janeiro.

O que se podia ouvir eram os gritos dos membros da comissão técnica e dos estafe dos dois clubes, seja reclamando com a arbitragem ou incentivando os times para avançar.

Em um jogo totalmente truncado, as chances de gols foram escassas. O Cruzeiro marcou em cima como é a marca da equipe de Pepa. Enquanto um Vasco tentando ser mais incisivo.

Machado ao apagar das luzes no primeiro tempo



Quando a partida se encaminhava para um final sem gols, apareceu a estrela de Felipe Machado. O volante cobrou falta com perfeição no canto direito de Léo Jardim e abriu o marcador no Rio de Janeiro. Para sorte do Vasco, a derrota parcial não fez o time deixar o gramado debaixo de vaias.

Vídeo: Premiere pic.twitter.com/78Ehqi5I67 — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) July 8, 2023

Gritos das 'arquibancadas'



Como não havia público em São Januário, os membros e estafes do Vasco se concentraram no setor social, quase que no meio do campo, para acompanhar de perto o confronto. De lá, capitaneados por Abel Braga, podia-se ouvir gritos durante toda a partida.

A cúpula do Cruzeiro também descartou ficar nos camarotes e foi para as arquibancadas, localizadas à esquerda da Social. Lá os dirigentes também acompanhavam a partida e davam instruções para os jogadores celestes. D'Alessandro era uma das vozes mais ouvidas. E o grito saiu ainda mais alto quando

Felipe Machado colocou a Raposa em vantagem.

Cruzeiro segura o Vasco e aposta nos contra-golpes



Desesperado, o Vasco tentou partir para cima da Raposa, mas parou no bom sistema de marcação da equipe de Pepa. Não só isso, apesar uma boa finalização de Garbeil Pec, o Cruzeiro ainda foi mais perigoso quando chegava próximo a meta de Léo Jardim.

Felipe Machado teve mais uma boa chance de liquidar a fatura, mas acabou paradno em boa defesa do arqueiro carioca. Com diversas alterações, o Vasco tentou abafar a equipe mineira, mas o útimo passe foi o principal vilão para mais uma derrota em casa.

Vasco 0x1 Cruzeiro

Vasco

Leo Jardim, Puma Rodriguez, Léo, Maicon e Capasso; Mateus Carvalho (Carabajal), Marlon Gomes (Jair), Luca Orellano (Alex Teixeira); Gabriel Pec, Serginho (Pedro Raúl) e Erick Marcus (Rayan). Técnico: William Batista.

Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Kaiki (Paulo Victor); Matheus Jussa, Filipe Machado e Mateus Vital (Gilberto); Bruno Rodrigues, Wesley (Neto Moura) e Stênio (Robert). Técnico: Pepa.

- Gols: Felipe Machado (48 min 1ºT) para o Cruzeiro

- Cartões amarelos: Matheus Carvalho, Capasso (VAS); Kaiki, William Robert (CRU)

- Cartão Vermelho: Nenhum

- Motivo: Décima-quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

- Data e horário: 8 de julho de 2023 (sábado), às 16h (de Brasília)

- Local: São Januário, Rio de Janeiro

- Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (Fifa-DF)

- Auxiliares: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA)

- Árbitro de vídeo: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Da Redação com Itatiaia