2ª Corrida do Democrata foi sucesso total com apoio da Prefeitura de Sete Lagoas

Mais um evento esportivo de sucesso realizado em Sete Lagoas com o apoio total da Prefeitura. A 2ª Corrida do Democrata, realizada neste domingo, 9 de julho, levou mais de mil atletas à Arena do Jacaré, em percursos de 3km, 5km e 10km, nas categorias masculino e feminino, além de corrida para crianças e pessoas com necessidades especiais, terminando com boa música, gastronomia e, claro, muitas premiações.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Para o presidente do Democrata, o evento reforça o caráter multiuso da Arena do Jacaré. "A primeira corrida foi realizada lá em 2012 e alguns se lembram. Estamos promovendo a saúde, o bem estar, o encontro familiar na arena, que é um espaço multiuso. Depois da corrida, teremos a confraternização com os participantes. Mês que vem teremos a Feconex e também estamos sendo procurados para sediar shows, provando que a arena pode ser usada de diversas formas. É muito bom ver muitas famílias, crianças, idosos. Queremos todos aproveitando esse domingão aqui na Arena do Jacaré", disse.

O prefeito Duílio de Castro prestigiou mais esse evento, entregando as premiações e garantindo o apoio da atual administração ao Democrata. "Foi um sucesso total e isso pra gente é uma alegria muito grande, pois incentivamos a prática esportiva e a saúde, além da confraternização entre os participantes e suas famílias. Também ajudamos o Democrata, com a arrecadação gerada pelo evento. Parabenizo aos organizadores e aos atletas inscritos", comentou o prefeito.

A Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer parabenizou os organizadores e aproveitou para convidar os corredores e corredoras da cidade para mais um evento esportivo. "Desde dezembro do ano passado estamos envolvidos nesse evento. Nossa equipe está aqui desde às 2h da manhã e o Democrata já quer realizar a 3ª corrida no ano que vem, contando com o nosso apoio", anunciou o secretário adjunto de Esportes e Lazer, Fabrício Fonseca. "É mais uma parceria que deu certo. Queremos convidar a todos para a Corrida Por Elas, no dia 26 de novembro. Preparem-se que vai ser mais um sucesso total", convidou o coordenador de Esportes da Prefeitura, Marcelo Cooperseltta.

Apoios e resultados

A 2ª Corrida do Democrata contou com a parceria da Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer, da Codesel, do SAAE e do Grupo Uai, além dos apoios de Astrans, Streparava, Cartão de Todos, Damapi, Link7, Padaria 24h, Sep Recapagem, Sest Senat, Sicredi, Unimed, Absolut, Apreciare, Casa Doce, CDL, Feel Pro, Meu Dr. Minha Dra., Motion, OAB, SAAE, Sacolão Campeão, Sombrero, Revista Travessura, ração Fórmula Natural, Faculdade Atenas, Distribuidora de Bebidas HB, Carnes e Afins e Guarda Municipal. Na categoria feminino, Cristiane Arcanjo (10km) e Poliana Xavier (5km) levaram o 1º lugar. Na categoria masculino, a 1ª colocação ficou com Ivanildo Pereira (10km) e Igor Cássio (5km). Os demais participantes podem consultar a classificação completa no site www.democratajacare.com. br

