Atleta de Sete Lagoas conquista premiação no Campeonato Mineiro de Karatê

Novamente, Sete Lagoas bem representada: o atleta master de karatê José Procópio conquistou o 5º lugar na modalidade de luta imaginária, conhecida como Kata, no Campeonato Mineiro do desporto realizado em Uberlândia no último mês.

Em 2017, José Procópio se tornou bicampeão mineiro na categoria Kata / Foto: arquivo SeteLagoas.com.br / José Procópio

O carateca faixa preta e terceiro dan no estilo shito-ryu competiu na categoria master 50 anos - foram mais de 700 atletas participantes do Campeonato Mineiro de Karatê, que é uma das seletivas para a competição nacional que será disputada no mês de novembro, ainda sob definição de local.

O carateca, que reside desde 2010 na cidade, treina sozinho, tendo como professor o Sensei Wagner Heleno, de Lagoa da Prata; regularmente, José Procópio vai a Jaboticabal, interior de São Paulo, para aprimorar sua técnica com o Sensei Paulo Motta, referência na América do Sul. "Os treinos são divididos entre condicionamento físico, flexibilidade, força, explosão além do técnico para refino do karatê", complementa o atleta.

José Procópio acumula premiações nas diversas competições que participa: o SeteLagoas.com.br já registrou suas premiações desde o ano de 2016, e em 2017, quando se tornou bicampeão mineiro na categoria Kata. Mas não para por aí. "Em 2022 consegui o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, disputado no Ceará, além do 4º título mineiro. Nosso projeto é trazer o título de campeão brasileiro master de Kata para Sete Lagoas em até três anos", comenta o atleta.

