Ex-jogador campeão do Atlético Edcarlos ganha cargo no Governo Lula

Ex-zagueiro do Atlético e campeão da Copa do Brasil de 2014, Edcarlos ganhou o cargo do coordenador geral de Defesa Dos Direitos Do Torcedor, posição de confiança na Secretaria Nacional de Futebol, do Ministério do Esporte. Ele foi nomeado no último 10 de maio e não têm histórico de militância política com o governo Lula (PT).

Foto: Bruno Cantini / Atlético

"O convite foi feito mais para lidar com a questão de projetos sociais. Eu iniciei em projeto social, com o sonho de virar jogador profissional, e foi graças a um desses projetos que eu consegui dar sequência na minha carreira. Essa é uma das pautas que mais me chama atenção, que eu gosto, vivenciei, essa é a minha causa", declarou o jogador ao portal Olhar Olímpico, do UOL.

Nas últimas eleições, Edcarlos fez campanha para o deputado federal mineiro Fred Costa (Patriota). A ausência de militância à esquerda, argumenta o atleta, demonstra “a diversidade do governo atual”. Edcarlos considera sua nomeação como técnica.

“Logicamente que tem algumas pessoas que que são de partido, e muitos que estão trabalhando que não são. É mais pela minha história, pelo meu currículo, pela minha experiencia de vida. E como o deputado Fred Costa sempre me acompanhou, é de Minas, eu joguei no Cruzeiro e no Atlético, então partiu daí esse convite", acrescentou o jogador na entrevista.

Edcarlos jogou no Cruzeiro entre 2011 e 2012, quando foi campeão mineiro. No Atlético, jogou entre 2014 e 2016. No Galo, além do Campeonato Mineiro, ele foi campeão da Recopa Sul-Americana e da Copa do Brasil. No currículo, o atleta ainda tem passagens pelo Grêmio, São Paulo FC, Benfica e Fluminense.

Com O Tempo