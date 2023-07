Quartas de final da Copa do Brasil 2023: América busca repetir história contra o Corinthians

Neste sábado (15), às 16h30, a Arena Neo Química, em São Paulo, será o palco de um emocionante confronto nas quartas de final da Copa do Brasil. O América, em busca de repetir o feito de 2020, quando chegou às semifinais da competição, enfrentará o Corinthians. A partida será transmitida pela FM O Tempo 91.7, Amazon Prime, Globo, Premiere e SporTV.

Foto: Reprodução/Mourão Panda/Atlético-MG

O América entra em campo com uma vantagem leve, no jogo de ida, disputado no Estádio Independência, onde o Coelho saiu vitorioso com o placar de 1 a 0, graças ao gol marcado pelo capitão Juninho. Um empate simples na partida de hoje será suficiente para que o América elimine os paulistas e avance para a próxima fase da competição.

O técnico Vagner Mancini recebe boas notícias para o jogo, com o retorno do meia Benítez, que estava afastado devido a dores musculares nos últimos dois jogos. Além disso, o atacante Paulinho Bóia, recém-anunciado como reforço, também está apto para fazer parte do elenco.

Quanto à escalada, Mancini mantém segredo, mas é certo que ele opte pela mesma formação tática utilizada no jogo de ida, com um meio-campo mais compacto no sistema 4-4-2, contando com a presença de Benítez entre os titulares. No entanto, o treinador pode surpreender e escolher o esquema tradicional 4-3-3, com três atacantes, deixando Benítez no banco de reservas e dando oportunidade a Pedrinho ou Felipe Azevedo. Eles formariam o trio de ataque ao lado de Mastriani e Everaldo.

Pelo lado do Corinthians, o técnico Vanderlei Luxemburgo também não revela sua escalada, mas espera-se a inclusão do meio Renato Augusto, que ficou de fora do confronto anterior contra o América devido a uma lesão na panturrilha. Outra novidade aguardada é a presença do meia paraguaio Matías Rojas, recém-apresentado pelo clube. Resta saber se ele entrará jogando ou entrará durante a partida.

Da redação com O Tempo