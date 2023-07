Cruzeiro empata com Coritiba e perde chance de colar no G6 do Brasileiro

O Cruzeiro, mesmo jogando em casa e diante de seu torcedor, não conseguiu vencer o Coritiba, na manhã deste domingo (16). No Estádio Independência, em Belo Horizonte, a equipe celeste empatou sem gols, em duelo válido pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Foto: Staff Cruzeiro

Com o resultado, o Cruzeiro segue na décima colocação, com 22 pontos, podendo cair na tabela com a sequência da rodada. Se tivesse vencido o duelo, o time celeste entraria na sétima colocação.

Pela primeira vez, a equipe de Pepa não vence uma partida pelo Brasileirão no Independência. Antes, havia vencido o Grêmio, o Santos, o América e o São Paulo.

Próximos jogos



Agora, o Cruzeiro enfrenta o Goiás, no próximo domingo (23), às 16h (de Brasília), também no Independência, pela 16ª rodada. Já o Coritiba receberá o Fluminense, na segunda-feira (24), às 19h, no estádio Couto Pereira, na capital paranaense.

O jogo



O primeiro tempo começou com o Coritiba segurando mais a bola e o Cruzeiro dando espaços para o adversário. Apesar disso, os visitantes não conseguiam chegar à área do goleiro Rafael Cabral, por causa da forte marcação celeste.

Com o decorrer dos minutos, o Cruzeiro passou a gostar mais da partida, ditando o ritmo do confronto, e ficando mais no campo de ataque.

A primeira etapa ficou marcada por dois grandes erros de finalização, detalhes que poderiam ter mudado o placar ainda na etapa inicial. O atacante Wesley, do Cruzeiro, recebeu livre após erro de Jean Pedroso. O camisa 11 celeste ficou cara a cara com Gabriel Vasconcelos, mas chutou para fora, perdendo a melhor oportunidade cruzeirense, até então.

E não foi só o Wesley que desperdiçou chance claríssima. Kaio César recebeu passe, livre na área, e ficou na cara de Rafael Cabral. Era só empurrar para dentro, mas ele chutou para fora. Impressionante!

No segundo tempo, o Cruzeiro seguiu buscando o ataque, tentando pressionar o Coritiba no campo defensivo. Como subiu suas linhas ofensivas, acabava dando espaço para os contra-ataques do adversário. E foi assim que o Coxa criou algumas oportunidades importantes. Para a sorte azul, ou os atacantes estavam impedidos, ou o goleiro Rafael Cabral fazia a defesa.

Da Redação com Itatiaia