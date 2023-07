Ídolo no Atlético e Cruzeiro, Palhinha morre aos 73 anos

O mundo do esporte se despede nesta segunda-feira (17) de Vanderlei Eustáquio de Oliveira, que ficou conhecido no futebol como Palhinha, ídolo de Cruzeiro, Atlético e Corinthians. O ex-jogador morreu aos 73 anos após se internar em um hospital de Belo Horizonte com um quadro de infecção.

Foto: Goal / reprodução

O ex-jogador fez parte da conquista da Copa Libertadores de 1976, pelo Cruzeiro, quando marcou marcou 13 gols em 10 partidas, se tornando o artilheiro do torneio continental.

Após fazer história com a camisa celeste, Palhinha foi para São Paulo, defender o Corinthians. Com o Timão também fez história no Parque São Jorge, quando ajudou na conquista histórica do Campeonato Paulista de 77.

Palhinha voltou para Minas em 1980, e era um dos jogadores no considerado melhor time da história do Atlético, jogando ao lado de Reinaldo, Éder e Pedrinho, e conquistou o vice-campeonato brasileiro.

Como jogador, Palhinha teve passagens elo América, Santos e Vasco. Após tirar as chuteiras, seguiu no futebol como treinador, e comandou América, Atlético, Cruzeiro, Rio Branco de Andradas, Corinthians, União São João de Araras-SP, Ferroviário-CE, Inter de Limeira (SP) e Villa Nova de Nova Lima. Nos últimos anos, Palhinha foi comentarista esportivo na Rede Minas.

Informações sobre o velório de Palhinha ainda não foram divulgadas.

