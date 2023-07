Atlético empata com o Goiás fora de casa pelo Brasileiro e aumenta jejum sem vitórias

Nem a semana cheia para treinar na Cidade do Galo fez o Atlético mudar a postura e voltar a vencer. Em mais uma noite de pouquíssima inspiração, o time empatou por 0 a 0 com o Goiás, nesta segunda-feira (17), pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, e aumentou o jejum na temporada.

Foto: Pedro Souza/ Atlético

Com o resultado na Serrinha, em Goiânia-GO, os mineiros chegaram a sete jogos sem vitória em 2023 - seis apenas na Série A. Além disso, o técnico Luiz Felipe Scolari amarga péssimo início de trabalho. Com ele, o Alvinegro não conquistou nenhum triunfo nos seis jogos disputados.

O próximo desafio do Galo será diante do Grêmio, em Porto Alegre, no sábado (22). O Tricolor Gaúcho, comandado por Renato Portaluppi, está embalado pelos resultados positivos e ocupa 3ª colocação da Série A. O confronto está marcado para as 21h (de Brasília).

Mudanças no time

Para encarar o Esmeraldino, o técnico Luiz Felipe Scolari promoveu mudanças no time. Três delas por obrigação. Na Serrinha, o comandante atleticano não pôde contar com os suspensos Mariano e Battaglia, e o lesionado Pavón.

O time iniciou o duelo com Everson; Saravia, Igor Rabello, Jemerson e Arana; Otávio, Alan Franco, Edenilson e Igor Gomes; Paulinho e Hulk.

Novo capitão



Após o pedido de Hulk para não ser mais o capitão da equipe, principalmente pela relação conturbada com a arbitragem - o atacante tem 17 cartões amarelos na temporada -, Felipão elegeu Guilherme Arana para ser o novo dono da braçadeira.

Necessidade da vitória



Sem vencer há cinco partidas no Brasileiro, seis na temporada, o Galo entrou em campo com a necessidade de arrancar os três pontos como visitante, para quebrar o jejum e encostar no pelotão de frente da Série A. O time iniciou a 15ª rodada na 12ª colocação, com 20 pontos.

O Goiás, com 11 pontos, luta para deixar o Z-4 da competição mais importante do país. O Alviverde iniciou a rodada na 17ª posição.

O JOGO

Primeiro tempo



Sem inspiração, o Atlético não levou susto ao time goiano. Para se ter ideia, nos 45 minutos iniciais, mais os acréscimos, apenas um chute a gol foi dado pelos mineiros. A posse de bola de 65% não surtiu efeito em campo.

Os donos da casa, por outro lado, tentaram colocar pressão desde o início. Apesar de não balançarem a rede, assustaram Everson em pelo menos três oportunidades. A empolgação, inclusive, "incendiou" a torcida presente ao estádio; foram oito finalizações.

Segundo tempo



Sem alterações nas duas equipes, a volta de intervalo manteve a tônica da etapa inicial; pelo menos até os 15 primeiros minutos de bola rolando.

Tentando mudar o cenário, Scolari acionou o banco e colocou o meia Pedrinho na vaga de Edenilson.

Mudanças ineficazes



Além de Pedrinho, Felipão também colocou em campo Vargas e Patrick. A tentativa de oxigenar o time, porém, não deu resultado prático.

Arana expulso



Aos 46 minutos, Guilherme Arana acabou expulso. O camisa 13 deu cotovelada em Maguinho. Ao consultar o VAR, Raphael Claus correu em direção do capital atleticano e aplicou o cartão vermelho.

Sem alteração no placar, o zero a zero não foi bom resultado para nenhuma das equipes. O Atlético segue se distanciando dos concorrentes ao título, figurando no meio de tabela. O Goiás, por sua vez, segue na zona de rebaixamento.

GOIÁS 0X0 ATLÉTICO

Goiás



Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Willian Oliveira, Everton Morelli, Anderson Oliveira (Mateus Peixoto), Luis Oyama (Allano) e João Magno (Diego Gonçalves); Vinícius (Dodô). Técnico: Armando Evangelista.

Atlético



Everson; Saravia, Igor Rabello, Jemerson e Arana; Otávio, Alan Franco, Edenilson (Pedrinho) e Igor Gomes (Patrick); Paulinho (Vargas) e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Cartões amarelos: João Magno, Diego Gonçalves, Sander, Allano (GOI); Igor Rabello, Jemerson, Alan Franco, Vargas (CAM)

Cartão vermelho: Guilherme Arana (CAM)

Público presente: 12.303

Renda: R$ 263.060,00

Motivo: 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data e horário: segunda-feira, 17 de julho de 2023, às 20h (de Brasília)

Local: estádio Serrinha, em Goiânia

Árbitro: Raphael Klaus (Fifa-SP)

Assistentes: Danilo Simon Manis (Fifa-SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Rodrigo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)

Da Redação com Itatiaia