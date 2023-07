Atuação de gala: América goleia Colo Colo por 5 a 1 e avança na Copa Sul-Americana

Em uma atuação de gala, o América não deu chances ao Colo Colo e conquistou uma vitória avassaladora por 5 a 1 nesta terça-feira (18), no estádio Independência. Com esse resultado, o time brasileiro assegurou sua passagem inédita para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Apesar de contar com uma equipe bastante modificada, o América dominou o jogo desde o início, construindo sua vitória em menos de 30 minutos. Agora, o próximo desafio será contra o Bragantino.

Foto: Mourão Panda/América-MG

O primeiro gol do Coelho saiu logo aos 5 minutos de partida. Em uma jogada pela direita, Alê fez um cruzamento perfeito e Mastriani finalizou com o pé esquerdo, acertando o travessão. No rebote, Matheusinho empurrou para o fundo das redes.

Vale ressaltar que o atacante não marcava um gol desde fevereiro, quando disputava o Campeonato Mineiro. Ele passou dois meses afastado devido a uma lesão na panturrilha.

O Colo Colo não conseguiu conter o ímpeto do América, que dominou o jogo e criou várias oportunidades.

O América marcou o segundo gol aos 21 minutos, ampliando sua vantagem com um gol do Varanda. O terceiro gol foi marcado por Matheusinho o golaço veio aos 24 minutos.

O Colo Colo conseguiu diminuir a diferença no placar aos 16 minutos do segundo tempo, mas o América garantiu a vitória com o quarto gol que foi marcado por Mastriani após uma assistência de Benítez.

No fim, ainda houve tempo para mais um gol do Coelho, aos 48 minutos. Lucas Kal chutou, a bola desviou em Saldívia e entrou com tudo no gol.

O jogo terminou com uma goleada de 5 a 1 para o América, que avançou para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O próximo desafio do América será contra o Bragantino.

Da redação com O Tempo