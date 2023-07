Dia Nacional do Futebol: Uma Paixão que une o país e impulsiona a evolução do esporte

O futebol possui uma imensa popularidade e encanto no Brasil, sendo considerado um dos esportes mais amados. A cada 19 de julho, celebramos o Dia Nacional do Futebol, e neste artigo, o SeteLagoas.com.br explora a origem dessa data, a paixão nacional pelo esporte, o notável crescimento do futebol feminino e a evolução do futebol no Brasil desde seus primórdios até os dias de hoje.

Foto: Reprodução/Instagram/@Pele

O Dia Nacional do Futebol foi instituído em 1976 pela CBF, na época conhecida como CBD (Confederação Brasileira de Desportos). A escolha da data de 19 de julho se deve ao fato de ser a data de fundação do time mais antigo do Brasil em atividade, o Sport Club Rio Grande, do Rio Grande do Sul, criado no ano de 1900. Especialmente devido à sua longevidade (também carinhosamente conhecido como vovô ou veterano), é um dos orgulhos do futebol gaúcho. Atualmente, o clube se encontra na terceira divisão do campeonato gaúcho. Desde então, o futebol conquistou um lugar central na cultura e no coração dos brasileiros.

O futebol é uma verdadeira paixão nacional no Brasil. O esporte transcende barreiras sociais, econômicas e culturais, unindo o país em torno de suas equipes, jogadores e competições. O Brasil é conhecido por ter produzido alguns dos maiores jogadores da história, como Pelé, Zico, Ronaldo e Ronaldinho, o que contribuiu para a popularização e a intensidade dessa paixão.

Inicialmente, o esporte era praticado apenas pela elite brasileira, mas rapidamente se espalhou para além das elites e alcançou todas as camadas da sociedade. O futebol se tornou profissional no Brasil em 23 de Janeiro de 1933, com a criação do Campeonato Brasileiro de Futebol.

Copa do mundo 2014 realizada no Brasil - Foto: Reprodução/Internet

Ao longo das décadas, o futebol brasileiro evoluiu em termos de infraestrutura, técnicas de jogo e organização. O Brasil sediou a Copa do Mundo em 1950 e venceu o torneio em cinco ocasiões, tornando-se a seleção mais bem-sucedida na história da competição. Os clubes brasileiros também ganharam destaque internacional, com equipes como o Santos, Flamengo, São Paulo, Grêmio e Corinthians conquistando títulos continentais.

Nos últimos anos, o futebol brasileiro tem enfrentado desafios, como a gestão dos clubes, a violência nos estádios e a falta de investimentos nas categorias de base. No entanto, a paixão e o talento dos brasileiros pelo esporte continuam a impulsionar o futebol nacional.

Futebol feminino

O Futebol feminino no Brasil tem uma história longa, mas enfrentou muitos obstáculos e preconceitos ao longo dos anos. Houve uma proibição da prática do esporte para mulheres que durou quase 40 anos, sendo revogada somente em 1979. Após isso, o futebol feminino começou a crescer no país, com a criação de competições e o destaque da seleção brasileira feminina.

Foto: Reprodução/Internet/CBF

No entanto, ainda existem desafios como a falta de investimento, apoio financeiro e infraestrutura adequada, além da disparidade entre o futebol masculino e feminino em termos de cobertura da mídia e salários. Apesar disso, nos últimos anos, o futebol feminino tem ganhado mais visibilidade e apoio, com um aumento na audiência de jogos e reconhecimento de jogadoras talentosas, como Marta.

O Dia Nacional do Futebol é uma oportunidade para celebrar a rica história e a paixão do Brasil pelo esporte. Desde a sua chegada ao país, o futebol tem sido uma parte importante da cultura brasileira, unindo pessoas e despertando emoções. O crescimento do futebol feminino e a evolução do esporte no Brasil demonstram que o país continua a escrever sua história no mundo do futebol. Que essa paixão e dedicação se mantenham vivas, inspirando novas gerações e garantindo um futuro promissor para o futebol brasileiro.

Da redação, Djhessica Monteiro.