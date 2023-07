Torcedores protestam contra procedimento do Atlético se transformar em SAF

Acontece nesta quinta-feira (20) a votação entre os conselheiros do Atlético para aprovar a transformação da seção de futebol em SAF. Na noite anterior, torcedores protestaram na sede do clube contra como o processo foi conduzido.

Foto: reprodução Twitter / Roberto Gallo

Vestidos em sua maioria com a camisa do Atlético e portando bandeiras do clube, os torcedores alvinegros entoram palavras de ordem questionando a 'pressa' do clube em realizar a mudança para SAF.

Outra questão criticada pela torcida é o fato de que os 4Rs - até então vistos como os principais 'mecenas' do clube - também passarão a ser os principais investidores da SAF, detendo o maior percentual das ações.

Neste sentido, alguns dos cantos entoados na porta da sede foram uma espécie de recado direto a Rubens e Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador: "Mecenas é só caô!"; "Essa é de rir, querem comprar, mas não querem investir".

Boa parte dos torcedores presentes no protesto diz reconhecer que a SAF é a única alternativa no momento para a grave situação financeira em que se encontra o clube. Entretanto, pedem mais transparência no processo e exigem que o Conselho Deliberativo fiscalize com mais rigor.

"Queremos mais transparência!!! Nossa paixão não está à venda. SAFadeza Não", eram algum dos dizeres de cartazes afixados em postes próximos a sede de Lourdes.

