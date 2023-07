Atlético perde para o Grêmio no Brasileirão, amplia jejum na temporada e dorme na 13ª colocação

O Atlético perdeu mais um jogo na temporada. Apesar de ter feito um confronto de igual para igual com o Grêmio, o time comandado por Luiz Felipe Scolari não teve competência para superar os comandados de Renato Gaúcho, em Porto Alegre. Alan Kardec até balançou a rede, mas o VAR invalidou o tento.

Foto: Pedro Souza/Atlético

A derrota por 1 a 0, inclusive, faz o jejum de triunfos aumentar: agora são oito partidas sem vencer em 2023. Contratado para ser o substituto do argentino Eduardo Coudet no comando técnico, Scolari ainda não sabe o que é vencer pelo Galo.

Com o resultado, o time caiu uma posição na tabela e figura na 13ª colocação. O adversário, por sua vez, chega à vice-liderança, com 29.

O Alvinegro volta a campo apenas no próximo sábado (29). Após mais uma semana cheia de trabalho, o time recebe o Flamengo na Arena Independência. O Rubro-negro vem de empate em 1 a 1 com o América, jogando em casa.

A partida contra a equipe carioca marcará o reencontro do clube com o técnico Jorge Sampaoli e também com o volante Allan.

Desfalques

Para o duelo na Arena do Grêmio, o técnico Luiz Felipe Scolari não pôde contar com três jogadores. Suspensos, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, o zagueiro Jemerson e o atacante Eduardo Vargas não puderam ser relacionados.

Retornos



Por outro lado, Felipão teve outras três voltas importantes. Após cumprirem suspensão, o lateral-direito Mariano e o volante Battaglia foram acionados entre os onze que iniciaram o duelo. Foi a mesma situação do atacante Pavón. O argentino, porém, estava sob cuidados do departamento médico.

Situação das equipes



Com 21 pontos conquistados, o Atlético iniciou a rodada na 12ª colocação. O Tricolor Gaúcho, por sua vez, somava 26 e ocupava a terceira colocação na tabela da Série A.

Primeiro tempo



Os primeiros minutos de bola rolando foram de pressão dos donos da casa. Aos nove minutos, Ronald abriu o placar, com um cabeceio que não deu chances ao goleiro Everson. No lance, o meia Igor Gomes não conseguiu subir com o adversário.

Precisando do empate, o Galo tentou equilibrar as ações. Com maior posse de bola, os mineiros tentaram o empate, criaram boas oportunidades no final da etapa inicial, mas não conseguiram a igualdade.

"A gente sabia da dificuldade do jogo. Infelizmente, tomamos um gol de bola parada e depois começamos a jogar. A gente sabe da pressão, equipe grande, a gente sabe que temos que melhorar muito, terminamos bem o primeiro tempo. Ouvir o Felipão agora, e vamos buscar o empate", destacou Mariano em entrevista ao Première.

Segundo tempo



Os 30 primeiros minutos do segundo tempo foram de trocação. Querendo o empate, o Galo tentou superar Gabriel Grando, mas sem sucesso. Do outro lado, o Grêmio explorava os contra-ataques e, em determinados momentos, assustou Everson.

Incomodado com o gol que insistia em não sair, Felipão acionou Alan Kardec, aos 31, para tentar resolver o problema; o camisa 14 entrou no lugar de Igor Gomes. Antes disso, Saravia já entrara na vaga de Mariano, e o atacante Pavón deu lugar ao jovem Alisson.

Gol anulado



Aos 36 minutos, Kardec fez valer a aposta feita pelo comandante gaúcho. De cabeça, ele aproveitou cruzamento de Alisson e estufou a rede. Abraçado por Hulk, ele correu para a comemoração. Contudo, não valeu.

Ao consultar o VAR, Luiz Flávio de Oliveira invalidou o tento. O impedimento de milímetros cancelou a festa atleticana na Arena.

Fim de papo



O Galo tentou, tentou, tentou. Mas sem sucesso; e o placar não foi alterado em Porto Alegre. Fim de papo, 1 a 0 para o Grêmio.

Os oito jogos do Atlético sem vencer em 2023:



- 1 x 1 Bragantino (com Coudet)

- 1 x 1 Fluminense (com Felipão)

- 2x 1 Fortaleza (com Felipão)

- 1 x 1 Libertad (com Felipão)

- 2 x 2 América (com Felipão)

- 0 x 1 Corinthians (com Felipão)

- 0 x 0 Goiás (com Felipão)

- 1 x 0 Grêmio (com Felipão)

GRÊMIO 1 X 0 ATLÉTICO

Grêmio

Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Ronald (Ferreira), Carballo e Reinaldo; Bitello (Mila), Cristaldo (Iturbe) e André (Freddy). Técnico: Renato Gaúcho

Atlético

Everson; Mariano (Saravia), Igor Rabello, Maurício Lemos e Rubens; Battaglia, Otávio, Igor Gomes (Kardec); Pavón (Alisson), Paulinho e Hulk. Técnico: Felipão

Gols: Ronald, aos 9 minutos do primeiro tempo, para o Grêmio.

Cartões amarelos: Bruno Uvini, Reinaldo (GRE); Rubens, Saravia, Alisson (CAM)

Motivo: 16ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: sábado, 22 de julho de 2023, às 21h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA-SP) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Wagner Reway (VAR-FIFA-PB)

Da Redação com Itatiaia