Seltrans incentiva prática do ciclismo com o Pedala 7L no dia 20 de agosto

Uma manhã de domingo diferente, voltada para toda a família, principalmente para os amantes das magrelas de duas rodas. A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal Adjunta de Trânsito e Transporte (Seltrans) - realiza no dia 20 de agosto o Pedala 7L, uma iniciativa para incentivar a prática dessa modalidade na cidade em comemoração ao Dia do Ciclista, celebrado no dia 19.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

O evento terá concentração às 9h da manhã em frente ao estande da EPO, ao lado do Shopping Sete Lagoas, seguindo pela rua Sebastião de Paula e Silva, rua Cachoeira da Prata, Av. Nações Unidas e Av. Perimetral, retornando ao ponto inicial. Durante o evento, as secretarias envolvidas oferecerão serviços voltados para a população em parceria com faculdades, academias, autoescolas, lojas de ciclismo, entre outros. Além disso, serão realizadas diversas ações e distribuição de brindes.

"Na ocasião, celebraremos o projeto cicloviário em nossa cidade, com aprimoramento da sinalização e manutenção das já existentes. Também haverá faixas compartilhadas para indicar a presença de ciclistas ao longo das vias, proporcionando mais segurança. Também realizaremos campanhas frequentemente para conscientizar sobre os cuidados no trânsito", ressalta o secretário adjunto de Trânsito, Wagner Oliveira. Não há inscrição prévia, bastando cada participante ir acompanhado de sua bicicleta e com os itens de segurança.

Ciclofaixas

Tiveram início, nos últimos dias, os trabalhos de pintura horizontal de ciclofaixas em alguns pontos da cidade, como na avenida Norte-Sul, rua Cirilo de Abreu, avenida Tonico Reis, na avenida Prefeito Alberto Moura, rua Cachoeira da Prata, rua Sebastião de Paula e Silva e avenida Nações Unidas. Em breve outras vias da cidade também receberão nova sinalização de ciclofaixas e uma completa revitalização da avenida Padre Tarcísio, do bairro Jardim Primavera até o Cidade de Deus, está em processo licitatório, incluindo uma nova ciclovia.

Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom