Apoio da Prefeitura garante time e jogos do Campeonato Mineiro Sub-14 em Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal Adjunta de Esportes e Lazer - ofereceu apoio e, com isso, conseguiu colocar a cidade em posição de destaque no futebol de base de Minas Gerais. A Federação Mineira de Futebol confirmou a participação da equipe Minas Boca/Arena TM no Campeonato Mineiro de Futebol Sub-14. O torneio reunirá equipes tracionais e terá vários jogos na cidade.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O Conselho Técnico foi realizado no último dia 21 e definiu as diretrizes da competição. A disputa pelo título será entre 12 equipes: América, Internacional de Minas, Betim, Bétis, Atlético, CAP Patrocinense, Cruzeiro, Siderúrgica, Funorte, Futgol, Manchester e Minas Boca/Arena TM. “O futebol de base é o começo de tudo na carreira dos atletas. Já apoiamos várias escolinhas, realizamos com sucesso a Copa do Futuro e agora colocamos Sete Lagoas no cenário estadual. Grandes craques já passaram pelo Mineiro e esperamos revelar ainda mais”, ressalta Fabrício Frederighi Fonseca, coordenador de Ações e Promoções Esportivas do Município.

Durante o Conselho Técnico, os representantes dos clubes apresentaram sugestões para o formato e datas de início e término e, após votação, ficou definido que os jogos começarão no dia 19 de agosto, com fim da fase de classificação em 4 de novembro. “Vamos aguardar as definições finais para indicar quais estádios receberão os jogos aqui em Sete Lagoas”, explica Fabrício. Os oito melhores avançam às quartas de final (11 e 18/11), semifinal (25/11 e 05/12) e final, com ida no dia 9 e entrega do troféu no dia 16 de dezembro. A tabela com os confrontos e o regulamento serão divulgados na próxima sexta-feira, 28 de julho.

Com Prefeitura de Sete Lagoas