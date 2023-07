Campeonato Municipal de Futebol Amador terá grandes confrontos na semifinal

Chegou o momento das decisões. O Campeonato Municipal de Futebol Amador definiu os clubes semifinalistas e os duelos das chaves Sete Lagoas e Regional serão disputados na Arena do Jacaré sábado, 29, e segunda-feira, 31. A última rodada da 1ª fase foi marcada pela maior goleada da competição quando o União Alvorada venceu o Sertanejo por 7 a 1.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Sete times tinham chances de classificação, três do grupo de Sete Lagoas e outras quatro do Regional. Porém, os quatro classificados para a semifinal se destacaram com grandes vitórias e chegam fortes para tentar a vaga na grande final.

O regulamento definiu que as duas chaves se enfrentam e os dois mais bem classificados de cada uma disputam uma vaga na final, garantindo assim uma final de peso regional. União Alvorada e Montreal decidem por Sete Lagoas, no próximo sábado, às 15h30, e do confronto entre Paraopeba e Cachoeirense, na segunda-feira, às 19h30, sai o representante da região.

A competição reuniu 12 equipes divididas em dois grupos. A chave de Sete Lagoas teve: River, Ideal, Democrata (Sub-20), Coritiba, Montreal e União Alvorada. Já a regional foi representada por Paraopeba, Cachoeirense, Inhaumense, Sertanejo (Prudente de Morais), Cristalino (Pompéu) e São Sebastião de Pindaíbas. Os principais artilheiros são Luciano Moreira (União Alvorada) com cinco gols e Fernando Augusto (Curitiba) e Gustavo Henrique (Paraopeba) com quatro gols cada.

O Campeonato Municipal de Futebol Amador é coordenado pela Socó Esportes e tem o apoio do Democrata e da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal Adjunta de Esportes e Lazer, e da Liga Eclética Desportiva de Sete Lagoas. Todas as informações da competição podem ser acessadas no perfil do Instagram @campeonatoamador7l.

1ª FASE EM NÚMEROS

Jogos: 36

Cartões vermelhos: 19

Cartões Amarelos: 139

Gols Marcados: 91

Artilheiro: Luciano Moreira (União Alvorada) – 5 gols

Melhor defesa: Montreal – 4 gols

Melhor ataque: União Alvorada – 17 gols

Equipes invictas: União Alvorada e Montreal

Equipe mais disciplinada: União Alvorada

1ª FASE – Última rodada

União Alvorada 7 x 1 Sertanejo

River 0 x 1 Cachoeirense

Ideal 1 x 0 Inhaumense

Montreal 2 x 0 Cristalino

Democrata (sub-20) 1 x 2 Paraopeba

Curitiba 2 x 1 São Sebastião

SEMI-FINAL

Arena do Jacaré

Sábado, 29 – 15h30

União Alvorada x Montreal

Segunda-feira, 31 – 19h30

Cachoeirense x Paraopeba

Com Prefeitura de Sete Lagoas