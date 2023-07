Prefeitura apoia Corrida Por Elas - uma corrida pela vida da mulher

Sete Lagoas tem uma média de sete denúncias de violência contra a mulher por dia na Delegacia da Mulher. Minas Gerais é o estado que lidera o ranking nacional de feminicídio (assassinato de uma mulher por questões de gênero). Segundo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), três mulheres são mortas por dia no país, vítimas de feminicídio.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Visando chamar a atenção para a redução dos casos de violência contra a mulher, a Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal Adjunta de Esportes e Lazer, em parceria com a Associação de Apoio às Mulheres de Sete Lagoas, realiza a Corrida Por Elas, no dia 26 de novembro, com percursos de 3km (caminhada), 5km e 10km (corrida) e concentração na Praça Dom Carmelo Mota (Praça da Feirinha) a partir das 06h da manhã.

Em casa, com arma de fogo e cometido por parceiros ou ex-parceiros. Esse é o quadro que mais se repete entre os inúmeros casos de feminicídio registrados no Brasil. Sete Lagoas, infelizmente, não é exceção. A situação alarmante foi responsável para que a comunicóloga e produtora Ruvia Donatila Perez Marquez idealizasse um evento na cidade com o objtivo de conscientizar a população. "Trabalho com marketing e eventos desde 2002 com projetos de pequeno, médio e grande porte. Devido ao grande caos que o Brasil se encontra quando o assunto é relacionamento abusivo, decidi criar um projeto que apoiasse as mulheres", afirma Ruvia.

Da reflexão, surgiu o Corrida Por Elas, com um significado duplo: não há mais tempo para fazer passeatas ou reinvindicações pelas mulheres. É preciso literalmente CORRER para salvar uma a outra. Outro ponto é que CORRIDA sempre é um projeto que abraça muitas pessoas e o objetivo é que todos, passando pelos principais pontos da cidade, consigam conscientizar mais pessoas.

O coordenador de Ações e Promoções Esportivas do Município, Fabrício Fonseca, lembra que esta é a quarta corrida com o apoio da Prefeitura em um ano. "Entramos definitivamente no circuito das corridas de rua, com o Circuito das Lagoas, realizado no final do ano passado, a Corrida do Anglo contra a pedofilia em junho e a Corrida do Democrata esse mês". Segundo Fonseca, o Corrida Por Elas é um evento para todas as pessoas, não exclusivo para mulheres. "Homens, mulheres, crianças e idosos podem correr, independentemente da idade ou nível de condicionamento físico. O importante é fazer parte dessa iniciativa e dessa causa", reforça.

Saiba como participar acesando aqu.

Inscrições até 30 de setembro pelo Sympla.

Com Prefeitura de Sete Lagoas